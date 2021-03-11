Mi’rac öncesi Hakka vuslat

SABAHATTİN BOYACI’NIN ARDINDAN

Ankara mezunu bir matematik öğretmeniydi. İdarecilik de yapmıştı. 12 Eylül döneminde medrese-i Yusufiyede bir süre misafir edilmişti.

Tanışıklığımız epeyce eskilere dayanıyor. Kısa dönem askerliğimizi yaptığımız Burdur’da uzun yıllar temsilciliğimizi üstlenmiş; oradaki Nur hizmetinin ve Üstadı anma programlarının organizasyonunda aktif görevler almıştı.

Davetleriyle müteaddit defalar Burdur’a giderek ders ve sohbet programlarına katılmıştık.

Bir defasında da Hüsrev Altınbaşak’ın talebelerinden birinin cenazesine birlikte iştirak etmiştik.

Emeklilik sonrası kendisini tamamen Risale-i Nur ve neşriyat hizmetlerine vakfetmiş; bu meyanda gazetecilik seminerlerimizden birine katılmış ve ardından gayri muntazam fasılalarla gazeteye yazı yazmaya başlamıştı.

49. yıl kutlama programımızdaki konuşmasında, “torun damadı” olduğu Tahirî Mutlu ile Mustafa Sungur, Bayram Yüksel ve Gültekin Sarıgül’den aktardığı hatıralar eşliğinde Yeni Asya’nın Risale-i Nur davasına yaptığı hizmetleri çok güzel, samimi ve etkileyici bir dille vurgulamıştı.

2018’deki Temsilciler Toplantımızda Yönetim Kuruluna seçildi ve sonraki seçimlerde de Umumî Heyetin kararıyla bu görevi sürdürdü.

Bu süreçte idare ve yayın kadrolarımızla çok yakın ve sıkı bir teşrik-i mesai içinde oldu. Yayın, işletme ve manşet kurullarımızın mutad toplantılarına düzenli olarak katıldı ve katkıda bulundu.

Hizmet proje ve faaliyetlerini de, sıkıntı ve problemleri de birlikte konuştuk ve paylaştık.

Geçen yaza girerken gittiği Burdur’dan İstanbul’a pandemi sebebiyle tekrar dönemedi; ama hizmetleri oradan takip ediyordu.

Muhtelif on-line toplantılara firesiz katılıyordu. Geçen hafta sonundakiler dahil. Ama bu defa sesi pek iyi gelmiyordu. Fena halde üşüttüğü anlaşılıyordu. Son telefon görüşmemizde de “Şifayı kapmışsın, kendine dikkat et” dedik ve şifa dileğimizi ilettik. “Sorma” diye karşılık verdi.

Son toplantıdan çıkan neticeleri konuşup telefonları kapattık.

Ve Salı sabahı, hiç beklemediğimiz şok haber iki etapta geldi.

Önce: “Sabahattin abi yoğun bakımda, durumu ciddi.” Ve hemen ardından: “Maalesef kaybettik.”

Mi’rac Gecesinin arefesinde öteye, Mi’rac diyarına göçtü.

Sekîne’yi her sabah 19 kez okumaya, geride bıraktığımız sıkıntılı süreçte onun tavsiyesiyle başlamıştık. Onu hatırlayarak devam edeceğiz inşaallah. Allah rahmet eylesin; ailesine ve camiamıza sabır versin; Cennetinde buluştursun.