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31 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Millet İttifakı: Hodri meydan

Kâzım GÜLEÇYÜZ
31 Ocak 2023, Salı
Dört partiyle kurulan Millet İttifakının, altı ortak halinde genişleyerek devam edeceğinin ve seçime de birlikte gireceğinin ilan edildiği son 6’lı zirveden sonra verilen mesajların bir kısmını buraya da alalım:

“Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizin bu hukuksuz düzene ‘Yeter’ cevabı vereceğinden emin olan bizler, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapmayı planladığı seçime halkımızdan aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla ve ülke sevdamızla hazırız.

“Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın, üstünlerin hukuku anlayışıyla hareket eden Cumhur İttifakı değil, hukukun üstünlüğüne inanan Millet İttifakı kazanacak. İktidar kaybettiği halk desteğini her tür hukuksuzlukla kapatmaya çalışsa da bu oyunu milletimizden aldığımız destekle bozacak ve Türkiye’yi özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti yapacağız. Tek adam düzenini sandıkta milletin iradesi ile değiştirmek için hodri meydan!

“Cumhur İttifakının başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği önerisi, başörtülü kadının dinî inancını sorgulayan şekilde kaleme alınmıştır. Başörtülü kadını korur gibi yapan bu madde aslında tam tersi sonuçlar doğuracak niteliktedir. Kadının kıyafet özgürlüğü ile başörtüsü kullanmasının amacını sorgulayan bu ifadeyi metinden çıkaran bir değişiklik önergesi verilmiş; son derece açık bir biçimde başını örten veya örtmeyen kadınlara tam bir anayasal güvence getirecek olan bu önerge Cumhur İttifakı tarafından reddedilmiştir. Bu, Cumhur İttifakının her zaman yaptığı gibi samimiyetsiz bir şekilde kadınların başörtüsü hakkını siyasî istismar ve ranta dönüştürme amacını ortaya koymaktadır.

“Halkımız, ülkemizin hak ettiği refaha ulaşma ve yeniden demokratikleşme ümidini altı partinin birliğinde görmektedir. Bu da bize tarihî bir görev yüklemektedir. Biliyoruz ki bu Türkiye’nin kader seçimidir. Halkımız canını, malını, geleceğini, medenî, hür ve refah içinde bir Türkiye’de nefes alma ümidini bize emanet etmiştir.  Halkımız müsterih olsun, altı parti bu görevi lâyıkıyla tamamlayacaktır.

“Bir kez daha ilan ediyoruz ki; Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme inanmış, temel hak ve özgürlüklerin yanında, demokrasi âşıklarının, ‘Yeter! Söz milletindir’ diyen Millet İttifakının adayı olacaktır.”

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