Millet İttifakı safları sıklaştırmalı

Tek adam rejimine karşı verilen siyasî mücadelede en güçlü alternatif olarak Millet İttifakının ortaya çıkması ve gelişmesi başından beri iktidarı çok rahatsız etti.

İttifakı dağıtmak ve ortaklarının içine fitne için sokmak her yolu denedi, ama başaramadı. İttifak güçlenerek yoluna devam etti.

Periyodik lider buluşmaları ve ortak ekipler tarafından eşzamanlı olarak yürütülen çalışmalar topluma mal oldukça destek buldu.

İttifak içinde farklı saiklerle patlak veren krizler de, oluşan birliktelik bilinciyle aşıldı.

İyi Parti, DP ve SP iki dönemdir Mecliste temsil edilmelerini İttifaka borçlular. Onların yanı sıra DEVA ve Gelecek Partileri de 14 Mayıs seçimiyle bu sayede Meclise girdiler.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde umulan ve beklenen sonuç alınamasa da durum bu.

Alınamayış sebepleri tesbit ve izale edilmeli.

Meselâ İttifakın varlık gerekçesi olan “güçlendirilmiş parlamenter sistem”e geçiş hedefine ulaşılıncaya kadar, parti eksenli tavır ve söylemler sergilemekten artık vazgeçilmeli.

“İttifak çatlıyor, dağılıyor” dedirtecek aykırı çıkışların tekrarlanmasına fırsat verilmemeli.

İktidarın “eski CHP” üzerinden yaptığı ve dindar kesimde etkili olan kara propagandaları çürütecek kuvvetli mesajlar verilmeli.

Bilhassa başörtüsü ve Ayasofya gibi hassas konularda zihinlerde zaten var olan ve iktidarın daha da körüklediği kuşku ve tereddütleri izale edecek tatminkâr izahlar yapılmalı.

Helalleşme açılımı yeni ve farklı örneklerle geliştirilmeli ve kesintisiz devam ettirilmeli.

İstanbul Sözleşmesi ve lgbt gibi konulardaki hassasiyetlere duyarlılık gösterilmeli.

İktidarın montaj kayıtlar eşliğinde kurduğu iftiralı terör tuzağıyla İttifakı asıl gündeminden uzaklaştırmasına meydan verilmemeli.

Ki 28 Mayıs öncesinde bu tuzak maalesef amacına ulaştı ve İttifakın insicamını bozdu.

İkna edilmeyi ve kazanılmayı bekleyen asıl seçmen kitlelerine ulaşılmasını engelledi.

Bunun tekrarına müsaade edilmemeli.

28 Mayıs sonrasında bir araya gelip açıklama yapmadan dağılan liderler yeniden buluşarak hep birlikte kamuoyu önüne çıkmalı ve “İttifakımız daha da güçlenen bir kararlılıkla devam edecek” açıklaması yapmalılar.

Tek adam rejimini aşmanın ve “birleşe birleşe kazanma”nın başka bir yolu var mı?