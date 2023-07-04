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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Millet İttifakının buna hakkı yok

Kâzım GÜLEÇYÜZ
04 Temmuz 2023, Salı
Seçim sonrası muhalefetin, umulan ve beklenen sonucun alınamayışında kendisinden kaynaklı sebepleri sorgulaması, elbette ki olması gereken birşey.

Gerçi bu seçimde had safhaya varan haksız rekabet ve eşitsizliklere ilaveten seçmen listelerindeki anormallikler, birçok sandıktaki müdahale, usulsüzlük ve suiistimaller gibi sonuçları iktidar lehine etkileyen haller ayrı.

Öyle ki, “Aslında cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu muhalefet adayı kazandı, ama bir şekilde kaybettirildi” diyenler dahi var.

Bunlar bir yana, muhalefetin hata ve eksiklerinin de samimiyetle tesbiti bir zorunluluk.

Ama bunun ana hedef olan ve açıklanan seçim sonuçlarından sonra daha da önem kazanan demokrasi mücadelesine zarar verecek bir dağınıklığa dönüşmemesi lâzım.

Bu noktada devam eden iç tartışmaların, dağınıklığın da ötesine geçip yer yer savrulma boyutuna ulaşması ve gerek bazı partilerin kendi içlerinde, gerekse bazı ittifak ortaklarının kısır polemiklerle birbirine düşmesi demokrasi ve hukuk adına çok endişe verici.

Hele güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle kurulan Millet İttifakında ortaklardan bazılarının seçimden sonra bu hedefi adeta unutmuş bir tavır sergilemeleri de.

Onca lider buluşmaları ve ortak imza konulan esaslı çalışmalar boşuna mı yapıldı?!

Ülkeyi tek adam rejiminden kurtarıp güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşturma, kuvvetler ayrılığı, bağımsız ve tarafsız yargı, hür basın, özerk üniversite, denetim, şeffaflık, vs... hedeflerinden vaz mı geçildi?

İktidarın başının “Bu seçim sonuçlarıyla birlikte parlamenter sistem tartışması artık bitmiştir” iddiası karşısında havlu mu atıldı?

Yüzde 48 bunun için mi oy verdi?!

Millet İttifakının 25.5 milyon insanı bir kez daha hayal kırıklığına düşürmeye hakkı yok.

Millet İttifakı partileri şunu demeliydi:

“Evet, seçimden istediğimiz neticeyi malûm sebeplerle alamadık. Ama deklare ettiğimiz temel hedeflerden vazgeçmiş değiliz ve gerçekleştirinceye kadar mücadelemize daha da artan bir kararlılıkla devam edeceğiz.”

Biz de diyoruz ki, bu dağınıklıktan bir an önce çıkılmalı. Toplum da demokrasi, hukuk, adalet için ortak mücadele duyarlılığını pekiştirip safları çok daha fazla sıklaştırmalı...

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