Millet İttifakının deprem taahhütleri

Millet İttifakı deprem açıklamasında iktidarın yanlışlarını tek tek sıraladıktan sonra kendi taahhütlerini de kayda geçirdi.

Ortak açıklamada “Omuzlarımızdaki ağır sorumlulukların farkındayız. Şimdi önümüzde zorlu bir sınav bizi beklemektedir. Bu felaketten dersler çıkararak, şehirlerimizi ve geleceğimizi ortak akılla inşa etmek mecburiyetindeyiz” denildikten sonra şöyle devam edildi:

“Jeoloji, sismoloji, psikoloji, sosyoloji, ekoloji, tıp, ekonomi, eğitim, hukuk, siyaset, şehir planlama ve mimarlık birbirlerinden asla bağımsız düşünülemez, hiçbiri ihmal edilemez. Bu çerçevede tüm bu alanların uzmanlarıyla süreci an be an takip edeceğiz. “

“Bölgenin yeniden imarı esnasında Hatay başta olmak üzere demografik ve sosyal yapının korunması büyük önem arz etmektedir” denilerek, afet bölgelerinde yabancılara ev, arsa ve arazi satışının yasaklanması istendi ve “Konunun takipçisi olacağız” denildi.

Üniversitelerde uzaktan eğitime geçme kararından geri dönülmesi ve depremzedelerin barınma ihtiyacı için turizm sektörünün kapasitesi ile büyükşehirlerdeki boş konutların kullanılması çağrısında bulunuldu.

Ardından “Siyaseten sorumluluk alacağız. Ortak Politikalar Metninde yer alan ‘Kentleşme’ ve ‘Afet Yönetimi’ başlıkları altındaki yol haritamızı aynen uygulayacağız. ‘Nasıl olsa deprem olmaz’ diye değil, ‘yarın deprem olacakmış gibi’ güçlü bir kriz yönetimi inşa edeceğiz. Hızlı, sağlıklı ve kalıcı çözümlerimizle insanca hayat standartlarına uygun yaşanabilir şehirler inşa etmekte kararlıyız. Aç ve açıkta tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Acılarımızı paylaşacak, maddî ve manevî yaralarımızı hep birlikte saracağız” denildi.

Ve açıklama şu mesajla sonlandırıldı:

“En âcil ihtiyaç, içinde bulunduğumuz siyasî enkazı kaldıracak, devlet kurumlarını şeffaf ve halka hizmet esasına göre güçlendirecek, kriz şartlarında ülkeyi yönetebilecek, içinde bulunduğumuz ekonomik krizden ülkemizi çıkaracak, iktidarın içine düştüğü israf ve şatafata son verecek, yaşanan felaketten ötürü etkilenecek olan ekonomimizi güçlendirecek, devlet yönetiminde liyakati esas alacak yeni ve etkin bir iktidardır. Milletimizden aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla Türkiye için hazırız...”