Millet İttifakının deprem tesbitleri

Millet İttifakına dahil altı partinin liderleri deprem gündemiyle yaptıkları toplantının ardından yaptıkları ortak açıklamada, 6 Şubat sonrasındaki süreçle ilgili olarak önemli değerlendirmeler yaptılar.

Öncelikle, “iktidarın şaşkınlık, acziyet ve ayrıştırıcı tutumuna rağmen” depremin ilk anından itibaren sorumluluklarını yerine getiren, ellerinden gelen herşeyi yapmaya çalışan kurumlara ve kamu görevlilerine teşekkür edip, büyük fedakârlık ve gayretle çalışan STK’lara, vatandaşlara, uluslararası dayanışma gösterenlere, emek sarf eden tüm isimsiz kahramanlara “minnettarız” dediler.

Devamında, AFAD’ın kurumsal kapasitesinin zayıflatılmasının, liyakatten yoksun insanlara üst düzey kadrolarda sorumluluk verilmesinin, depreme dayanıksız binalara hiçbir rapor istenmeden imar affı çıkarılmasının ve inşaat sektöründe yolsuzluklara kapı aralayan ölçüsüz rant hırsının milletimize “ölümcül bir fatura” ödettiğini vurguladılar.

Hiçbir bürokratın inisiyatif alamadığı, her konuda talimatın bir kişiden beklendiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yüzünden zayiatın katlanarak arttığını, afet sürecinin iyi yönetilemediğini, arama-kurtarma çalışmalarında geç ve yetersiz kalındığını; başlangıçtan itibaren temel ihtiyaçların temini ve yardım faaliyetlerinin doğru koordine edilemediğini, bunların sonucunda felaketin etkisinin vahim boyutlara ulaştığını belirttiler.

Belediyeler ve STK’lar arasında ayrım yapıldığını, bunların sürece dahil edilmeleri hususunda geç kalındığını, kutuplaştırıcı söylemlerden vazgeçilmediğini; kolluk kuvvetlerinin, madencilerin ve iş makinelerinin sahaya geç gönderilmesi, sosyal medya platformlarında bant yavaşlatma, borsanın kapatılmaması gibi akıl dışı uygulamaların telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurup krizi daha da derinleştirdiğini ifade ettiler.

Barınma, tuvalet, hijyen konusunda yeterli adımların atılmadığını, salgın hastalık riskine karşı gerekli tedbirlerin alınmadığını; deprem sonrası yaşanan iç göçle ilgili bir planlama ve yönlendirme yapılmadığını bildirdiler

Ve “Tüm hata, kusur, ihmal ve kasıtlar ortadadır. Hukukî, idarî ve siyasî sorumlular arşivlenerek dosyalarda ve hafızalarımızda not edilmiştir” diyerek tesbitlerini noktaladılar.

