Millet İttifakının iç hukuku

Türkiye’yi tek adam rejiminden kurtarıp güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşturma hedefiyle kurulan Millet İttifakına dahil partilerde, seçimden istenen ve beklenen sonucun alınamaması sebebiyle başlayan iç sorgulama devam ediyor.

Evvelce de ifade ettiğimiz gibi, bu sonucun ittifak cenahındaki hata ve eksiklere bakan cihetiyle de tartışılmasına ihtiyaç var.

Ama bunun ittifaka temel teşkil eden ana hedefe ve ittifak içi hukuka zarar vermeyecek bir itina ve duyarlılıkla yapılması lâzım.

İttifakın varlık sebebinin parlamenter sisteme geçiş hedefi olduğu malûm. Seçim sonucundan bağımsız olarak, bu hedeften kesinlikle vazgeçilemez ve vazgeçilmemeli.

Tam tersine bu hedef için daha da güçlenen bir kararlılıkla çalışmalar devam etmeli.

İttifak içi hukuktan neyi kast ediyoruz?

Türkiye’yi düze çıkaracak böyle bir hedef için güçbirliği yapan partilerin seçim sonrasındaki ilişkilerini de yapıcı bir temelde, birbirlerini incitecek tavır ve söylemlerden kaçınan bir duyarlılıkla götürmeleri gerekiyor.

Birçok yerde ortak listeyle girilen milletvekili seçiminden çıkan sonuçlar meydanda.

Orada da umulan neticeler alınamadı.

Ancak ortakların çoğu ittifak sayesinde Mecliste temsil edilme imkânına kavuştu.

Şayet bu ittifak ve ortak liste olmasaydı tek bir milletvekiline bile sahip olmayacaklardı.

Hal böyle iken farklı yorumlar yapılması hem reel durumla çelişiyor, hem siyasî nezaket ve samimiyetle bağdaşmıyor, hem de ittifakın lokomotifi konumunda olduğu için iç ve dış provokasyonlarla hedef yapılan anamuhalefet partisini bir de bu açıdan yıpratmak isteyen iktidarın değirmenine su taşıyor.

Mecliste grup kurma adına bazı partiler arasında yapılan müzakerelerden sonuç çıkmaması da onlar adına bir “eksi puan” oldu.

Velhasıl seçimden bu yana Millet İttifakı partileri adına verilen görüntü, olması gerekenin çok uzağındaydı, böyle olmamalıydı.

Ayrı partiler olabilirsiniz ve zaten öyle de olmanız gerekir. Ama sizi bir araya getiren ortak hedefler, seçim öncesine göre çok daha güçlü bir işbirliği ve dayanışma içinde olmanızı gerektiriyor. Çünkü tek adam rejimi başka türlü aşılamaz ve tasfiye edilemez.

Parti siyaseti yapmanın zamanı gelmedi.