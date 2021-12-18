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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Millet iyice bunaldı, muhalefet hızlanmalı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
18 Aralık 2021, Cumartesi
Dövizin bir türlü durdurul(a)mayan yükselişine bağlı olarak piyasaların kilitlenmesi ve ticaretin durma noktasına gelmesi, ekonomik hayatı görülmemiş bir krize sürükledi.

Dövize endeksli olarak mal ve hizmetlere yapılan fâhiş zamlar, “Kaybedeceğin ne var, aldığın bir maaş zaten” diyen yeni Hazine ve Maliye Bakanı ve onun gibi iktidar sarhoşluğuyla halktan tamamen kopmuş olanlar, çift-üç-beş-on maaşla gününü gün edenler dışında herkesi bunaltıyor ve kıvrandırıyor.

Yetersiz bir tek maaşla geçinmeye çalışanlar, habire artan ekmek fiyatlarına dahi yetişemiyor. Çünkü o maaşların büyük ekseriyeti asgarî ücret düzeyinde ve daha da altında.

Bunun yanı sıra, hiçbir maaşı ve geliri olmayan ve sayıları her gün artan işsizler var. Ve bunların içerisinde üniversite mezunları...

Türkiye bir kez daha geçim sıkıntısının fena halde bunalttığı, her yola başvurduğu halde çare bulamayan ve geleceğe dair ümidi kalmayan insanların ülkesi haline getirildi.

Bu noktaya gelişin arkaplanında, bilhassa tek adam rejimiyle ayyuka çıkan hukuk ve demokrasi ihlallerinin oynadığı kritik ve tahripkâr rol, şimdiye kadar hep gözardı edildi.

Hürriyet ve hukuk ihlalleri karşısındaki duyarsızlık, ekmekten de olmayı netice verdi.

Gelinen noktada birçok insan “Ellerim kırılsaydı da bu iktidara ve başındaki isimlere oy vermeseydim...” pişmanlığını dile getiriyor.

Daha ötesinde, ucuz ekmek kuyruğundaki gözü yaşlı amcanın “Bizi bu hallere düşürenlere hakkımı helal etmiyorum” feveranı, halkın hissiyatını en çarpıcı şekilde yansıtıyor.

Vaziyet bu. Ve gidişat, gelen her yeni günün gideni aratacağı bir tabloyu gösteriyor.

Bu sorumsuz, duyarsız ve hukuksuz iktidar iş başında kalmaya devam ettiği müddetçe durumun düzelmeyeceği, tam tersine daha da kötüye gideceği kanaati, artık toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından paylaşılıyor. 

Böyle bir tabloda iyice bunalan halka güven verici bir çıkış yolu göstermek, demokratik bir alternatif olarak muhalefetin görevi. 

Zamanında halkın yarıdan çoğunun yanıltılmasıyla ülkenin başına musallat edilip işleri bu hale getiren tek adam rejiminin bertaraf edilmesi için muhalefetin çok daha seri ve dinamik hareket etmesi ve sıkı bir güçbirliği yaparak erken seçimi zorlaması zarurî.

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