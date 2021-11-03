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3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Milletten al, holdinglere ver

Kâzım GÜLEÇYÜZ
03 Kasım 2021, Çarşamba
TEK ADAM REJİMİNİN EKONOMİ DÜZENİ

AKP iktidarının 19., 15-20 Temmuz sürecinin 6. ve bu sürecin gölgesinde kurulan tek adam rejiminin 4. yılında Türkiye, bu rejim çok iddialı söylemlerle propaganda edilirken söylendiği gibi gerçekten “uçuş”a geçti mi, yoksa herşey daha da kötüye mi gitti?

İşin ekonomiyle ilgili boyutuna bakarsak:

Erdoğan pandemi sürecinde halkın yaşadığı sıkıntıların ve fiyat artışlarından kaynaklanan sorunların “farkında,” ama ona göre biz fiyat artışlarını halka en az yansıtan ülkeyiz; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çok daha sıkıntılı. Ve yine ona göre her evde araba var, kapıcılar dahil ve 2. elde araba yetişmiyor...

Erdoğan yakın zaman önce “Kapanan şirket ve dükkân falan yok” da dememiş miydi?

Peki, gerçekten öyle mi? Cumhurbaşkanlığının ilgili birimine göre de, açılan ve kapanan işyeri, şirket ve dükkân istatistikleri öyle demiyor. TÜİK’in, işi bilenler ve başka birçok kişi tarafından güvenilir bulunmayan enflasyon, işsizlik, istihdam rakamları bile hiç de övünülecek bir tabloyu önümüze koymuyor. 

Kara parayla mücadelede küme düştüğümüzün belgesi olan gri listeye alınışımız, MB yönetiminde yine geceyarısı kararnameleriyle yapılan değişiklikler, Soçi’de Putin’le çözüm için mutabakata varıldığının söylenmesinden hemen sonra yapılan “Suriye’ye operasyon” çıkışı ve büyükelçi krizi gibi gelişmelerle tetiklenen kur artışı da herkesi tedirgin ediyor.

Bunca zamandır bunca olup bitenlere karşı seyirci ve suskun kalmayı ve dahası Saraya temenna çekmeyi tercih eden TOBB dahil...

Hukuksuzluğu alışkanlık haline getiren yönetim zihniyeti başta olmak üzere, esas kaynağı iktidar politikaları olan bir dizi sebebin tetiklediği fiyat artışları daha da hızlanarak devam ederken, bu artışların sorumlusu olarak gösterilip üzerlerine gidilen kimi market zincirleri de bir cihetiyle şimdiye kadarki duruşlarının tokadını yiyorlar. Muhalif gördükleri gazetelere verdikleri ilanları, iktidara yaranmak uğruna kesenler başta olmak üzere...

MB’nin 128 milyar doları için “Salgında kullandık” diyen, güya karşı olduğu faizi habire yükselten, israf ve kara deliklerle büyüttüğü bütçe açığını zamlarla kapatmaya çalışan tek adam rejimi, milletten alıp asıl ihtiyaç duyulan kesim ve alanlardan esirgediği kaynakları iktidar holdinglerine akıtıyor. Erken seçim bu düzene bir an önce son vermek için de şart.

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