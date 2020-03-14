Misak-ı Millî’yi bugüne taşımak

Türkiye’nin Kuzey Suriye’deki varlığını, Osmanlı’nın çöküş ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sürecinde gündeme gelmiş olan Misak-ı Millî sınırları ile izah edenler mevcut.

O zamanki Misak-ı Millî haritasına göre Kuzey Suriye’nin Cerablus, Afrin, hattâ Halep gibi yerleşimleri içine alan kısmı ile Musul ve Kerkük başta olmak üzere Kuzey Irak’ı kapsayan topraklar bizim sınırlarımız içerisinde.

Aynı şekilde Batı Trakya da.

Ama Lozan’da buralardan vazgeçildi.

Aradan bir asır geçti. Ve Türkiye ile komşularının arasını bozma potansiyeline sahip tuzaklar olarak durmaya devam eden bu bölgeleri geri alma hevesi zaman zaman nüksetti. “Musul ve Kerkük fatihi” havasına giren siyasetçilerimiz de oldu, ama olduğuyla kaldı.

Şimdi yine öyle bir hava estiriliyor.

Bundan evvelki her operasyon dalgasında seslendirilen bu söylem, Bahar Kalkanı Harekâtı üzerine bir defa daha gündeme taşındı.

1939’da Fransa ile yapılan anlaşma neticesinde Hatay’ın Türkiye’ye iltihak etmesi olayını hatırlatarak, son dönemde iktidarın her meselede referans yapmayı alışkanlık haline getirdiği M. Kemal için “Şayet hayatta olsaydı Halep’i 24 saat içinde alırdı” diyenler çıktı.

Anlaşılıyor ki, misak-ı millî konusunu bu tür provokasyonlar için kullanmaya her an hazır olup fırsat kollayan birileri tetikte bekliyor.

Ancak 1920’lerin Misak-ı Millî haritasını bugünkü şartlar ve dengeler içinde günümüz dünyasına taşımaya kalkmanın hem Türkiye’yi, hem bölgeyi yeni sorunlarla karşı karşıya bıraktıracak son derece riskli ve tehlikeli bir tuzak olmanın ötesinde bir anlamı yok.

Böyle bir yorum ve bunun uygulamaya kalkışılması, Türkiye’yi güney komşuları Suriye ve Irak’a “savaş” açmış duruma düşüreceği gibi, Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere bütün Arap dünyasıyla karşı karşıya getirir.

Bölgeden ellerini çekmeyen küresel şebekelerin böyle birşeyi kendi fitne projeleri için kullanmaya hazır bekliyor olmaları cabası.

Onun için, bugün Türkiye’nin yapması gereken, 2011 öncesinde yine Suriye örneğinde görüldüğü gibi ikili münasebetleri geliştirip bunu çoklu ilişkilere de yansıtmak olmalı.

Her halükârda gerilim ve çatışma değil; diyalog, uzlaşma, işbirliği, yardımlaşma ve dayanışma siyasetleri asıl ve öncelikli olmalı.