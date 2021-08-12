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12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

“Model”likten “kötü örnek”liğe

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Ağustos 2021, Perşembe
Din adına siyaset iddiasından vazgeçtiklerini ve millî görüş gömleğini çıkardıklarını deklare ederek yola çıkan kadroların iktidarına, gerek önceki dönem siyasetindeki aşırı yıpranmışlığın, gerekse başka bir alternatifin bırakılmayışının da etkisiyle, içeride ve dışarıda olağanüstü bir “kredi” açılmıştı.

28 Şubat sürecinin baskılarına karşı toplumdaki demokrasi, hak ve özgürlük özleminin zirveye çıktığı bir dönemde, iyice bunaltıcı hale gelen askerî vesayeti geriletmenin de bir yolu olarak AB ve demokratikleşme reformlarına sahip çıkılıyor görüntüsünün verilmesi, bu krediyi daha da güçlendirdi.

Dindarların da demokrat olabileceği tezini doğrulama potansiyelini içinde saklayan bu görüntü, şüpheyle bakanlara da “İslamla demokrasi bir arada olabiliyormuş” dedirtti.

Ve bu durum Türkiye’yi bütün dünyada ve özellikle İslam âleminde parlayan bir yıldız, gıptayla takip edilen bir model ülke ve bir cazibe merkezi haline getirmeye başladı.

Öyle ki, on yıldır düşman ilan edilen Beşşar Esad bile aramızın iyi olduğu dönemlerde Türkiye’nin AB yolculuğunu takdirle izlediklerini ve örnek aldıklarını ifade ediyordu.

Keza hâmisi İran’ın önemli yetkilileri de.

Batı dünyasının sağduyulu kesimlerinde de Türkiye’nin demokratikleşme süreci yoğun bir ilgiyle takip ve teşvik ediliyor; İslamla demokrasiyi harmanlayacak bu modelin bütün bölge ve insanlık için çok hayırlı neticeler doğuracağı ümidi seslendiriliyordu.

Ne var ki, o süreç devam etmedi. 

Gelinen son aşamada ise, tek adam rejimiyle önceki kısmî kazanımlar dahi kaybedildi; ülke hukuk ve demokrasi kriterlerinden uzaklaştırıldı; hak ihlalleri yoğunlaştı.

Demokratik sistemin en temel prensibi olan kuvvetler ayrılığı berhava edildi; yürütme de, yasama da, yargı da tek adama bağlandı; “sınırsız yetki, sıfır denetim” mantığıyla demokratik denetim mekanizmaları işlemez hale getirildi; medyanın büyük kısmı, üniversiteler ve STK’lar kontrol altına alındı.

Üstelik bunlara karşı yapılan iyi niyetli ve yapıcı eleştiri ve uyarılar dahi ihanet sayılarak, bütün muhalif sesleri tasfiyeye ve susturmaya yönelik bir strateji takip ediliyor.

Bu vaziyetle “model ülke” mi olunur?

Yoksa “kötü örnek” mi?

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