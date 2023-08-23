“Model ülke”den bu hale...

Din adına siyaset iddiasından vazgeçtiklerini ve millî görüş gömleğini çıkardıklarını deklare ederek yola çıkan kadroların 2002 seçimiyle başlayan iktidarına, gerek önceki dönem siyasetindeki aşırı yıpranmışlığın, gerekse başka bir alternatifin bırakılmayışının da etkisiyle, içte ve dışta olağanüstü bir “kredi” açılmıştı.

28 Şubat baskılarına karşı toplumdaki demokrasi, hak ve özgürlük özleminin zirveye çıktığı bir dönemde, iyice bunaltıcı hale gelen askerî vesayeti geriletmenin de bir yolu olarak ilk dönemlerde AB ve demokratikleşme reformlarına sahip çıkılıyor görüntüsünün verilmesi, bu krediyi güçlendirdi.

Dindarların da demokrat olabileceği tezini doğrulama potansiyelini içinde saklayan bu görüntü, birçok insana “İslamla demokrasi pekâlâ bir arada olabiliyormuş” dedirtti.

Ve bu durum Türkiye’yi bütün dünyada ve özellikle İslam âleminde parlayan bir yıldız, gıptayla takip edilen bir model ülke ve bir cazibe merkezi haline getirmeye başladı.

Öyle ki, 12 yıldır düşman ilan edilip yeniden barışmaya hazırlanılan Esad da aramızın iyi olduğu dönemlerde Türkiye’nin AB yolculuğunu takdirle izleyip örnek aldıklarını ifade ediyordu. İran’ın önemli yetkilileri de.

Batı dünyasında da Türkiye’nin demokratikleşme süreci ilgiyle takip ediliyor; İslamla demokrasiyi harmanlayacak bu modelin bütün bölge ve insanlık için çok hayırlı neticeler doğuracağı ümidi seslendiriliyordu.

Ne var ki, o süreç devam etmedi.

Gelinen noktada ise, aynı kadroların, kendi içlerinde de ciddi tasfiyeler yaparak, önceki kısmî kazanımları dahi kaybettirip ülkeyi hukuk ve demokrasi kriterlerinden fersah fersah uzaklaştırdığı antidemokratik ve hukuk tanımaz bir tek adam rejimine sürüklendik.

Dünyanın gözünün içine baka baka “Hak ve özgürlüklerde hiçbir eksiğimiz yok” nutukları atılırken, yapılanlar ortada. Temel hak ve hürriyetlerde tamamen dibe vurduğumuz bir tablo ile karşı karşıyayız. Demokrasi ve hukuk kriterleri yerlerde sürünüyor.

Bu duruma “dindar” siyasetçiler eliyle sürüklenmemiz ise hem din ve dindar imajını fena halde tahrip ediyor, hem de model ülke ümidini söndürüp bu ümide bel bağlayanlara çok derin bir hayal kırıklığı yaşatıyor.

Bu halden bir an önce çıkmalıyız.