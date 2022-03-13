Mü’mine Güneş’ten gençlere

Geçen yıl 24 Haziran’da rahmet-i Rahman’a kavuşan yazarımız Mü’mine Güneş’in “Kalbe Değen Yazılar” kitabı yeni çıktı.

Bizim Aile’de yayınlanan yazı, hikâye ve şiirlerden derlenen kitapta, Mü’mine Hanımın derin, engin ve zengin tefekkür dünyasında yoğrulan ince manalar, onun kendisine has lâtif ve orijinal üslûbuyla çok güzel işleniyor.

Mü’mine Hanım İttihad Gazetemizle başladığı yazı hayatını Yeni Asya ve Bizim Aile ile devam ettiren istikrar timsali bir yazarımız.

İlk dönem gazetede çıkan ve o zaman da ilgiyle okunan yazıları Yeni Asya Yayınları’nda Damlalar ve Demet adlarıyla kitaplaşmıştı.

1980’li yıllarda bu kitaplardaki yazıları yeniden düzenleyerek “Genç Kızlarla Başbaşa” adıyla Gençlik Serisi’nde tekrar neşretmiştik.

Bu tanzim ve formatıyla çok daha yoğun bir alâka gördü, baskı üstüne baskı yaptı, çok okundu ve bilhassa genç kızlar için bir rehber kitap olarak istifadeye vesile oldu.

Mü’mine Hanım yeni kitabının girişindeki ilk yazısının sonunda, İttihad’la başladığı yazı serencamından söz ederken, o zaman çalıştığı işyerindeki şefinin teşvikiyle gönderdiği yazının yayınlandığı gazeteyi Mehmet Emin Birinci’nin kendisine getirdiğini anlatıyor.

Ve o hafta ilk Risale-i Nur dersine katılmış.

O ders esnasında dinlediği ezan için “Sanki Asr-ı Saadette okunan ilk ezandı” diyor ve o ezanla gerçek uyanışının başladığını yazıyor.

Sonra Mustafa Polat ona bir Külliyat hediye ederek “Günde en az üç saat oku” demiş.

“Risale-i Nur hayatıma böyle girdi. Sebep olanlardan Allah razı olsun. İnşaallah kabre girene dek hayatım onunla sümbüllenmeye devam eder” diyen Mü’mine Hanımın hayatı kabirden sonra da onunla sümbülleniyor.

Canlı örneği konumuz olan bu kitabı.

Gençlere yaptığı şu çağrı ve tavsiyesi de:

“Hayatınızı tesir altına alan, sizi zehirli bunalımlara atan çırpınışlardan kurtulmak ve huzura ermek istiyorsanız, Risale-i Nur’u arayın, bulun, okuyun. Onunla hayatınızı mutluluk üzere değiştirin. Siz çürümeye değil, dirilmeye lâyıksınız, kendinizi terk etmeyin.”

Mü’mine Hanımı yine rahmetle yad ederken, “Genç kızlar başta olmak üzere herkes okumalı” dediğimiz bu son derece değerli kitabın çıkmasındaki emek, gayret ve katkıları için eşi Ramazan Beye teşekkür ediyoruz.