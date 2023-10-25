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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Müfterilere hukuk şamarı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Ekim 2023, Çarşamba
Özdabak’la birlikte yargılandığımız ve ilkindeki oybirliği bozularak tekrar verilen mahkûmiyet kararının istinafta esastan bozulduğu davada yaşanan serencamın arkaplanına dair bazı detayları dün bir defa daha hatırlatmıştık, Bugün devam edelim:

Dava açıldıktan sonra savcılığın hazırladığı iddianame, daha ilk aşamada mahkeme tarafından iade edildi. Böylece davanın dayandırıldığı iddiaların geçersizliği o anda belli oldu.

Ama iddia makamı başka birtakım dosyaları da işin içine dahil ederek ısrarını sürdürdü.

Ve mahkeme heyeti de sürekli değiştirildi. Gittiğimiz her duruşmada farklı bir heyetle karşılaştık. Sadece son üç duruşmada aynı heyete muhatap olduk. Sondan bir önce yapılan ve mahkûmiyet kararının verildiği duruşmada heyet oybirliğiyle bu sonuca ulaştı, Ama verdiği karar istinaftan döndü. İstinafın bozma kararı sonrası aynı heyet davayı tekrar değerlendirdi. Ve başkan beraatimizi isterken, diğer iki üye mahkûmiyet kararında ısrar etti.

Oy çokluğuyla verilen bu karara da itiraz ettik. Ve Ankara’da Bediüzzaman panelinde duyurup dünkü köşemizde yazdığımız gibi, istinaf bu defa verilen kararı esastan bozdu.

İstinafın önceki kararından farklı olarak bu kararı kesin. Dolayısıyla bu dosya itibarıyla savcılığın tekrar itiraz etmesi veya mahkemenin önceki kararında direnmesi mümkün değil.

Kararda belirtildiği ve dün de aktardığımız gibi:

“Vicdanî kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, toplanan deliller, gerekçe içeriği ve tüm dosya kapsamına göre yapılan incelemede; yeterli olmayan gerekçe ile mahkûmiyet hükmü kurulması kanuna aykırı olup, hükmün BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan İlk Derece Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, KESİN olmak üzere oybirliğiyle karar verildi...”

Böylece, iddianamenin dayandırıldığı suç duyurularındakiler başta olmak üzere “suç delili” olarak gösterilen bütün iddiaların iftira olduğu, mahkeme kararıyla tesbit ve tescil edildi.

Ve bu karar bütün müfterilerin yüzüne çarpılmış okkalı bir hukuk şamarı oldu. Yeni Asya’ya kimi cezaevlerinde uygulanan keyfî ve hukuksuz yasağa gerekçe gösterilen benzer iddialar için AYM’nin verdiği karar gibi.

Yaşadığımız süreçte bunca hukuksuzluk devam ederken, biz er veya geç hukuka mutlaka dönülüp, hukukun gereklerinin yerine getirileceğini ısrarla vurgulayarak bugünlere geldik. Hukuktan ümidimizi kesmedik, hukuk mücadelesinden vazgeçmedik. Neticelerini de görmeye başladık. Dileğimiz, hukuka dönüş sürecinin hızlanarak devam etmesi. 

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  • Savaş

    25.10.2023 21:08:59

    Çok kıymetli Kazım Abi Yunusun tabiri ile küpün içinde ne varsa dışına onu sızdırır imiş. Size ve Ozdabak abiye geçmiş olsun.Allah muvaffak etsin.

  • Tamer Bozkurt

    25.10.2023 11:29:22

    Muhterem Kazım Bey, Görüldüğü kadarıyla Filistin bir tuzağa çekilmiş gibi görünüyor. Bunun benzerini daha önce aynıyla yaşamıştık. Siz daha iyi bilirsiniz, araştırınca bulacağınızdan da eminim. Sanırım 2000 veya 2001 idi. Şaron ile G.K. Başkanı İngiltere'de bir konuşmada mikrofonu açık unuttukları için şu cümleler (Mealen): 'Filistinlilerin yapacakları intihar eylemleri bizden de kayıplar olacak ama böylece Filistin'in tepesine çökeriz.' dediği kayda geçti. Tesadüfe bakın ki, gerçekten eylemler başlamıştı. Bu İsrail'in ilk yaptığı kendi insanını öldürme girişimi değil. Hitlerin Almanya'sında İsrail'e gitmek istemeyenleri mecbur etmek için de katliama sessiz kalmışlardı. Umarım bunu köşenizde dile getirirsiniz. Kalın sağlıcakla.

  • Hüseyin İlhan

    25.10.2023 09:08:45

    Dünkü ve bu yazıyı okudum ve şuna kanaata vardım. Vazifesi müslüman milletimizin ahlakını,inancını ve ülkesine olan sadakatını tahrip olan bir iktidar var başta.Maddi ve manevi tahribatına devam ediyor. Son üç celse hariç mahkeme heyetinin değişmesi-değiştirilmesi apaçık yargıya (bağımsız güya) müdahale değil midir. Yine delilsiz, suçsuz bir davanın yıllardır sürüdürülerek basın mensubu olan bir insanın dahi mağdur edildiği ülkede, sessiz ve sesi kısılmış milyonların mağduriyetini varın hesaplayın.

  • Ömer

    25.10.2023 08:39:30

    Binlerce tebrikler ediyoruz. Bu hukuk zaferi Dahili,Harici Görmek,Duymak İstemeyenlere Gelsin.....

  • Hepkul ilvan

    25.10.2023 05:50:00

    bu karar bütün müfterilerin yüzüne çarpılmış okkalı bir hukuk şamarıdır

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