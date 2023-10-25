Müfterilere hukuk şamarı

Özdabak’la birlikte yargılandığımız ve ilkindeki oybirliği bozularak tekrar verilen mahkûmiyet kararının istinafta esastan bozulduğu davada yaşanan serencamın arkaplanına dair bazı detayları dün bir defa daha hatırlatmıştık, Bugün devam edelim:

Dava açıldıktan sonra savcılığın hazırladığı iddianame, daha ilk aşamada mahkeme tarafından iade edildi. Böylece davanın dayandırıldığı iddiaların geçersizliği o anda belli oldu.

Ama iddia makamı başka birtakım dosyaları da işin içine dahil ederek ısrarını sürdürdü.

Ve mahkeme heyeti de sürekli değiştirildi. Gittiğimiz her duruşmada farklı bir heyetle karşılaştık. Sadece son üç duruşmada aynı heyete muhatap olduk. Sondan bir önce yapılan ve mahkûmiyet kararının verildiği duruşmada heyet oybirliğiyle bu sonuca ulaştı, Ama verdiği karar istinaftan döndü. İstinafın bozma kararı sonrası aynı heyet davayı tekrar değerlendirdi. Ve başkan beraatimizi isterken, diğer iki üye mahkûmiyet kararında ısrar etti.

Oy çokluğuyla verilen bu karara da itiraz ettik. Ve Ankara’da Bediüzzaman panelinde duyurup dünkü köşemizde yazdığımız gibi, istinaf bu defa verilen kararı esastan bozdu.

İstinafın önceki kararından farklı olarak bu kararı kesin. Dolayısıyla bu dosya itibarıyla savcılığın tekrar itiraz etmesi veya mahkemenin önceki kararında direnmesi mümkün değil.

Kararda belirtildiği ve dün de aktardığımız gibi:

“Vicdanî kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, toplanan deliller, gerekçe içeriği ve tüm dosya kapsamına göre yapılan incelemede; yeterli olmayan gerekçe ile mahkûmiyet hükmü kurulması kanuna aykırı olup, hükmün BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan İlk Derece Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, KESİN olmak üzere oybirliğiyle karar verildi...”

Böylece, iddianamenin dayandırıldığı suç duyurularındakiler başta olmak üzere “suç delili” olarak gösterilen bütün iddiaların iftira olduğu, mahkeme kararıyla tesbit ve tescil edildi.

Ve bu karar bütün müfterilerin yüzüne çarpılmış okkalı bir hukuk şamarı oldu. Yeni Asya’ya kimi cezaevlerinde uygulanan keyfî ve hukuksuz yasağa gerekçe gösterilen benzer iddialar için AYM’nin verdiği karar gibi.

Yaşadığımız süreçte bunca hukuksuzluk devam ederken, biz er veya geç hukuka mutlaka dönülüp, hukukun gereklerinin yerine getirileceğini ısrarla vurgulayarak bugünlere geldik. Hukuktan ümidimizi kesmedik, hukuk mücadelesinden vazgeçmedik. Neticelerini de görmeye başladık. Dileğimiz, hukuka dönüş sürecinin hızlanarak devam etmesi.