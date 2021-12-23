Muhalefet daha neyi bekliyor?

Tek adam rejimiyle hukuk ve demokrasiden iyice uzaklaşılıp devlet yönetiminin keyfîliğe teslim edilmesinin içte ve dışta her alanda yol açtığı problemler gittikçe kronikleşirken, çare arayışları da yoğunlaşıyor.

Bu çarenin siyasetle ilgili boyutunda gerekenleri yerine getirmek muhalefetin görevi.

Ve muhalefetteki dört parti hukuk, adalet, demokrasi ortak paydasında ve Millet İttifakı çatısı altında güçbirliği yaparak, bu vazifenin ifası adına önemli bir başarıya imza attı.

2018 genel seçiminde Meclisin nisbeten daha çok sesli bir yapıya kavuşması ve 2019 yerel seçiminde iktidarın çeyrek asırdır “kale”si olarak gördüğü İstanbul ve Ankara’yı kaybetmesi bu başarının tezahürleri oldu.

Ama 15-20 Temmuz OHAL sürecinin gölgesinde yapılan 16 Nisan 2017 referandumu ile önü açılan tek adam rejimi de, 2018 seçiminden çıkan sonuçla resmen yürürlüğe girdi.

Bu durum, başarı ve performansını olumsuz etkilediği muhalefetin çok daha organize ve sistemli çalışması gereğini de kaçınılmaz bir zorunluluk olarak gündeme getirdi.

Millet İttifakına dahil dört partiye, AKP ile yolunu ayıran kadrolar tarafından kurulan iki partinin katılımıyla ortaklaşa yapılan ve parlamenter sisteme dönüşü hedefleyen çalışmalar, işte bu zorunluluğun bir neticesiydi.

Artık tamamlanmış olması gereken bu çalışmadan çıkan sonucun, liderler tarafından hep birlikte açıklanması aşamasına geliniyor.

Bu ortak açıklamanın yapılması, defaatle ifade ettiğimiz gibi, ülkede siyasî atmosferi bir anda değiştirir ve iklimin olumlu yönde şekillenmesine çok büyük bir katkısı olur.

İyice bunalıp bir çıkış yolu ve bir ümit ışığı arayan topluma moral verir ve nefes aldırır.

Muhalefet partilerinin yapması gereken ikinci şey, erken seçim talebini daha kuvvetli vurgularla seslendirmeye devam etmek ve bunu ortak mitinglerle meydanlara taşımak.

Bunca fiyaskosuna rağmen inanılmaz bir pişkinlik ve inatla yerinde oturmaya ve keyfî, hukuksuz, sorumsuz, dayatmacı uygulamalarına devam eden iktidarı seçime zorlamanın demokrasi içindeki en etkili yollarından biri, konuyu bu mitinglerle halka mal etmek.

Ki, erken seçimin artık çoğunluğun talebi haline gelmiş olması da bunu gerektiriyor.

Muhalefet daha fazla gecikmemeli.