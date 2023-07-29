Muhalefet işi çok daha sıkı tutmalı

Millet İttifakına dahil beş partinin ortak imzayla Meclisi olağanüstü toplantıya çağırması ve bu çağrı üzerine Meclisin toplanması, seçim sonrası iç tartışmalarla muhalefete çöken ufuneti dağıtıp siyasete hareket getiren bir hamle oldu.

Ama bu toplantıda yine muhalefetin yaptığı “Meclis çalışmaya devam etsin ve ekonomik durumla ilgili genel görüşme yapsın” teklifinin sadece 25 oy farkla reddedilmesi ve bu farkta muhalefetin verdiği firenin de etkili olması bu hamleye gölge düşürdü.

Gerçi vekillerinin çoğunu Meclise getiren beş partide fire azdı. İttifakla arasını iyice açmış görünen İyi Parti’de biraz ve Millet İttifakının üyesi olmasa da muhalefette hatırı sayılır bir yeri olan YSP’de ise daha fazlaydı.

Bütün milletvekilleri firesiz katılmış olsaydı, red yönündeki 25 farkı ikiye katlayan bir sayıya erişerek belki de Meclisin çalışmaya devam etmesi kararını çıkarabileceklerdi.

Tabiî, AKP böyle birşeye meydan vermemek için kendi firelerini azaltmadığı takdirde.

Ne olursa olsun, ortaya çıkan netice muhalefetin sıkı ve takipçi bir dayanışma içinde olması halinde bu vekil dağılımıyla bile sonuç almasının mümkün olabileceği bir tablonun söz konusu olduğunu gösteriyor.

Olağanüstü toplantıdaki küçük fark, bilhassa 28 Mayıs seçiminden çıkan yüzde 2’lik farkı da hatırlatıyor ve muhalefetin gerek dağınıklığını sürdürmesi, gerek hata yapmaya devam etmesi halinde iktidarın değirmenine su taşıma durumundan çıkamayacağı gerçeğini bir kez daha gündeme getiriyor.

Oysa muhalefetin görevi, tek adam rejimi zırhına bürünmüş antidemokratik ve hukuk tanımaz bir iktidarın ekmeğine sürekli yağ sürmek değil; tam tersine onu güçlü bir sivil toplum desteğiyle amansız bir demokratik kuşatma altına almak, hukuksuz ve keyfî uygulamalarına geçit vermemek, yüzde 48’in nefesini hep ensesinde hissettirmek olmalı.

Bunun yanında, seçim sonuçlarının toplumda yol açtığı hayal kırıklığını ve karamsarlığı dağıtacak dinamik hamlelerle insanlara ümit ve moral vermek; herşeye rağmen halkın güvenebileceği bir demokratik alternatifin varlığını ve daha da artan bir kararlılıkla mücadeleye devam ettiğini göstermek olmalı.

Adalet ve demokrasi adına...