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5 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

Muhalefet safları sıklaştırmalı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Şubat 2021, Cuma
Bir süredir ısrarla vurgulamaya çalıştığımız bir husus var: Daha önce oy verenlerin epeycesi dahil, seçmen kitlelerinin iktidardan ümit kesip güvenilir adres arayışına girdiği bir süreçte muhalefetin izleyeceği strateji ve politikalar çok daha önemli hale geldi.

Yine hep ifade ettiğimiz gibi, bu stratejilerin adalet, hukuk, demokrasi, hak ve özgürlükler ortak paydasında geliştirilmesi lâzım.

Dahası, gelinen aşamada bunların söylem düzeyinin ötesine geçerek seri eylem planları şeklinde uygulamaya geçirilmesi gerekiyor.

Tek adam rejiminin ülkeyi her alanda içine sürüklediği çok yönlü ve çok boyutlu sıkıntılar her geçen gün daha da büyüyüp katmerlenirken, kimsenin, hele de muhalefetin bu gidişata seyirci kalma lüksü kesinlikle yok.

Muhalefet cenahında yer alan partilerin ayrı kalmaları ve tek başlarına hareket etmeleri halinde bir varlık gösterip sonuç almaları mümkün olmadığına göre, ortak değer ve hedefler çerçevesinde sıkı bir dayanışma ve güçbirliği yapmaları ise mutlak bir zaruret.

Son dönemde partiler arasında sıklaşan ziyaret trafiği elbette olumlu, ama artık yeterli değil. Somut icraat ve eylemlere ihtiyaç var.

Bu noktada CHP ile Deva Partisinin “Parlamenter sistem için ikili bazda diyalog ve istişare süreci başlatıyoruz” açıklaması önemli ve iyi bir örnek. Aynı konuda çalışma yaptığı bilinen İYİ Parti ve aynı görüşteki diğer partiler de bu sürece katılmalı ve destek vermeli.

Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlık ve tarafsızlığı, kuvvetler ayrılığı, ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve hürriyetler, parlamenter sistem gibi ana başlıklardaki ortak görüşlerini birleştirip beraber toplu halde kamuoyuna açıklamalılar.

Bunun yanında erken seçim konusunda da fikir birliğini sağlamalı ve aynı mesajı vermeliler. Bu noktada açık, net, talepkâr, ısrarlı, kararlı ve takipçi bir ortak tavır geliştirilmeli.

Özellikle CHP’nin, ardından İYİ Partinin ve Gelecek Partisinin erken seçime yaklaşımı bu çizgide, ama diğerleri anlaşılmaz bir şekilde nedense bu konuya hayli uzak ve mesafeli duruyorlar. Oysa seçime hepsinin birden bütün güçleriyle asılmaları ve sonuç alıncaya kadar işin peşini bırakmamaları gerekiyor.

Dağınıklığın açık bulabilmek için fırsat kollayan iktidarın işine yaradığını görmeleri de...

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