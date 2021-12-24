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24 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Muhalefetin birinci önceliği ne olmalı?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Aralık 2021, Cuma
Ülkenin içte ve dışta içine sürüklendiği son derece ağır ve kronik problemler için muhalefet partilerinin yaptığı teşhis ve değerlendirmeler örtüşüyor ve birbirini tamamlıyor. Teşhisler de aynı, çözümler de.

6 partinin parlamenter sisteme dönüş hedefiyle yaptıkları ve tamamlanmak üzere olduğu ifade edilen ortak çalışma bu çerçevede çok önemli bir birlikteliği temsil ediyor.

Keza 4 partinin ekonomi için de benzer bir çalışmayı başlatmış olmaları, aynı beraberliği tamamlayan takdire şayan bir girişim.

Bunlar devam etmeli ve neticeleri mümkün olan en kısa zamanda hayata geçirilmeli.

Bunların yanı sıra, defaatle vurguladığımız üzere, tek adam rejimiyle inanılmaz derecede tahrip edilen demokratik hukuk devletini onarma hedefi ekseninde topluma çok net ve güçlü mesajların ortaklaşa verilmesi şart.

Halihazırda gördüğümüz tablo şu:

Her parti kendi strateji ve programı çerçevesinde çalışmalarını ayrı ayrı yürütüyor.

Liderler şehirleri gezerek vatandaşla, esnafla, çalışanlarla bire bir diyaloglar kuruyor.

İktidar güdümündeki RTÜK cenderesinde çok ağır ceza ve yaptırımların tazyiki altında yayınlarını sürdürmeye çalışan bağımsız medya organlarına arada bir çıkıyor, mülâkat veriyor, açıklama ve değerlendirme yapıyor.

“Bizi oylarınızla iktidar yaparsanız şunu şöyle, bunu böyle yapacağız” sözleri veriyor.

Ama tek adam rejimine geçişle birlikte getirilen 50+1 şartı orta yerde dururken, partilerin kendi adlarına verdikleri bu mesajların pratikte çok fazla bir anlamı ve karşılığı yok.

Şu aşamada birinci öncelik, en az 50+1’i ve gerçekte çok daha fazlasını kazandıracak bir ittifak oluşturup, gereken mesajları da o ittifak adına vermek olmalı. “Tek adam rejimini bitirecek, parlamenter sistemi ihya edecek, hukukun üstünlüğünü sağlayacağız” gibi.

Nitekim 6 partinin çalışması bu anlamda.

Bu ortak çalışmaya katılan 6 partinin yapması gereken, kendi adlarına münferit mesajlar vermeyi şimdilik erteleyip, parlamenter sisteme dönüş konusuna odaklanmaları ve bu projeyi anlaşılır şekilde halka anlatmaları.

Özde aynı dili ve söylemi kullanarak.

Ve hep birlikte erken seçim için bastırarak sandığı milletin önüne getirinceye kadar konunun takipçisi olup peşini bırakmamaları. 

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