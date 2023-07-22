Muhalefetin ortak çağrısı

Seçimden sonra iktidar çevrelerinin “Dağıldı, çöktü, bitti” propagandası yaptığı Millet İttifakına dahil partilerden beşinin ortak imza ile Meclisi olağanüstü toplantıya çağırması, ezber bozan bir hamle oldu.

CHP, Gelecek Partisiyle ortak grup kuran SP, DEVA ve DP, son zamları ve ekonomiyi görüşmek için Meclisin toplanmasını istedi.

Bu maksatla Meclis Başkanlığına verilen çağrı metninde şu hususlar ifade edildi:

“AKP iktidarının uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının ve ekonomi yönetiminin hatalarının yol açtığı sorunlar çığ gibi büyümektedir. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği Haziran 2018 sonunda dolar 5.80 TL civarındayken, aradan geçen beş yılda Türk lirası tüm para birimleri karşısında aşırı değer kaybetmiş ve dolar 26.32 TL’ye kadar yükselmiştir. Yapılan hatalar hız kesmeden devam etmiş ve bir yanlışı düzeltmek adına atılan yeni adımlar daha büyük yanlışları beraberinde getirmiştir.

“Son beş yıl içinde TÜİK’in tartışmalı verilerine göre bile enflasyon yükselmiş, işsizlik sorunu aynı ağırlığıyla devam etmiş, yurttaşlarımız ciddi bir yoksulluk ve güvencesizlikle baş başa kalmışlardır. İktidar partisi ve Cumhur İttifakının yanlış tercihleriyle, orta direk olarak tanımlanan kesim çökmüş, açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelirle hayatını idame ettirmek zorunda kalan yurttaşlarımızın sayısı olağanüstü oranda artmıştır.

“Mayıs 2023 seçimleri öncesi uygulanan seçim ekonomisinin de etkisiyle, seçim sonrası atılan adımlar vatandaşların ekonomik sorunlarını daha da ağırlaştırmış, KDV, ÖTV ve diğer bazı vergi ve harçlara arka arkaya yapılan zamlarla, başta akaryakıt olmak üzere çok sayıda mal ve hizmetin fiyatları yükselmiştir. Yürütmenin çözüm bulamadığı, aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekir.”

Bu ortak çağrıya İyi Parti’nin katılmaması bir eksiklik. Kendisi bilir. Ama Türkiye’nin bu çıkmazdan kişi ve parti odaklı münferit tavırlarla değil, dayanışma ve ortak mücadele ile çıkabileceğini bir kez daha tekrarlayalım.

Gün, güçleri birleştirme günü.