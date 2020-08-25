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25 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Müjde ve afet

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Ağustos 2020, Salı
Biden’ın 7 ay önceki sözleri üzerinden muhalefeti hedef alan yıpratma kampanyasının da miadı dolunca, bu defa “Karadeniz’de doğalgaz müjdesi” ile “pozitif” bir gündem oluşturma denemesi yapıldı.

Ama iktidar cenahında bunun da yeni bir ayrıştırma malzemesi olarak kullanılması şaşırtıcı olmadı.

Doğalgaz haberi için yapılan temkinli değerlendirmelerin “Sevinemediler” diye damgalanması bunun ifade ve tezahürü oldu.

Toplumun ve ülkenin tamamını ilgilendiren olumlu bir haberin, normalde istisnasız herkesi sevindirip memnun etmesi gerekir.

Ama herşeyin siyasallaştırılıp keskin tarafgirlik ve karşıtlıklar cenderesine sokulduğu bir ortam ve iklimde maalesef öyle olmuyor.

“Müjde”nin yine iktidar propagandası algısı oluşturacak bir tavır ve eda ile seslendirilmesi, aksi yöndeki tepkileri tetikleyebiliyor.

Neyse ki iktidar medyasının abartılı propagandalarına karşı muhalefetin genelde pozitif bir yaklaşım sergilemesi, işin yine ifrat-tefrit sarkacına hapsolmasına fırsat vermiyor.

Söze “Hayırlı olsun, emeği geçenleri tebrik ederiz” diye başlayıp, peşinden “Rezerv miktarı hakkında kesin bilgi sahibi olmak için daha fazla sondaj, ölçüm ve test çalışması gerekir” diye devam eden ve işin gerekli-yeterli teknoloji, maliyet ve ne kadar sürede sonuç alınabileceği gibi diğer boyutlarındaki gerçeklere işaret etmeye çalışan uzmanların temkinli yorumlarına dikkatle kulak verilmesi, ancak böyle bir sükûnet ortamında mümkün.

Esasen milletin ve insanlığın; ülkenin, bölgenin, dünyanın hayrına olacak her gelişme, insanî hasletlere sahip herkesi sevindirir; siyasetin pozitif gündemler üzerinden yapıcı bir hizmet yarışı olması da herkesin arzusu.

Keza bu gibi “müjde”lerin devam eden hukuksuzlukları örtmek için kullanılmaması ve tam tersine hak ihlallerinin artık son bulduğunu haber veren yeni müjde beklentileri de.

Bu ise inancımızın da gereği olan evrensel hukuk ve demokrasi kriterlerinin gerçek anlamda hâkim olduğu, ortak aklın ürünü bir sistem ve işleyişin başarılmasıyla mümkün.

Aksi takdirde, sun’î cilalarla yapılan parlatma  çabaları ve tek taraflı propagandalarla, can yakıcı reel problemleri çözebilmek de, üzerlerini örtebilmek de mümkün değil.

Doğalgaz müjdesinden hemen sonra Doğu Karadeniz’i vuran afette görüldüğü gibi...

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