Müjdelere herkesin sevinebilmesi için

Ayyuka çıkan hukuksuzlukların hız kesmeden tamgaz devam ettiği ve tek adam rejimiyle demokraside yaşanan daralmanın her alanda sıkıntı ürettiği bir ortamda, toplumun her kesimini ortak bir coşkuyla sevindirmesi gereken karar ve müjdeli haberlerin özellikle ağır hak ve özgürlük ihlallerine maruz kesimler tarafından buruk karşılanması, hepimiz adına üzücü bir durum.

Meselâ Ayasofya. Mahzun mabedin hicranının 87. yılında nihayet son bulması, bu özlemi yüreklerinin derinliğinde hisseden herkesi sevindirecek çok müjdeli bir gelişmeydi.

Ancak bu müjdeyi hasretle bekledikleri halde, açılış coşkusunu doya doya yaşayamayanlar var. Sebep, hukuksuz müdahale ve tasarruflarla sebebiyet verilen ve zaman ilerledikçe telâfisi daha da zorlaşan, hattâ bazıları için artık imkânsız hale gelen mağduriyetlerin gönüllerde açtığı derin yaralar.

Bir başka örnek, doğalgaz müjdesi.

Gerçi bu müjdenin arkasındaki reel durumla ilgili olarak uzmanların “Orada bir rezerv olduğu zaten biliniyordu. Miktarını tam olarak tesbit edebilmek için daha fazla sondaj çalışmasına ve zamana ihtiyaç var. Ayrıca o derinlikteki doğalgazın çıkarılması için gerekli olan teknoloji bizde var mı?” gibi temkinli değerlendirmeleri yabana atılmamalı.

OPEC kayıtlarına göre doğalgaz rezervinde ilk sırayı alan 31 ülke Rusya: 50, İran: 34, Katar: 23.8, ABD: 14.2, Türkmenistan: 12.1 trilyon metreküp olarak başlayıp Arjantin: 373, Brezilya: 367, Angola: 343 milyar metreküple son buluyor ve açıklanan 320 milyar metreküpün kesinleşmesi durumunda bu listenin devamına girme şansı yakalamamız söz konusu.

Keşke daha fazla rezerv bulsak ve kullanıma açsak da, dünya enerji piyasasında daha güçlü ve belirleyici bir konuma gelebilsek...

Ancak hadise sadece rezerv zengini olmak değil. Listedeki 31 ülkenin çoğu antidemokratik baskı rejimleriyle yönetiliyor ve dünyadaki konumları belli. Önemli olan, tabiî kaynakların da ortak akılla işletilerek eşit ve dengeli şekilde toplumun ve insanlığın istifadesine sunulmasını sağlayacak sağlıklı ve güçlü bir demokratik hukuk sisteminin tesis edilmesi.

Doğalgaz müjdesinin herkesi sevindirmesi de ancak adalet, hukuk ve demokrasinin gerçek anlamda hâkim kılınmasıyla mümkün.