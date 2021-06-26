Yeni Asya’nın, dahası öncüsü İttihad’ın kuruluş günlerinden itibaren bu kervana dahil olup son nefesine kadar aynı çizgide yürümeye devam eden bahtiyarlardan biriydi.

Mehmet Emin Birinci’nin yakın alâkası ve Mustafa Polat’ın teşvikleriyle başladığı yazılarında, Risale-i Nur’daki iman hakikatlerinin engin tefekkür dünyasındaki yansımalarını güzel ve çekici bir üslûpla dile getiriyordu.

Büyük ilgi gören bu yazılar Yeni Asya Yayınlarının ilk yıllarında Damlalar ve Demet isimli iki ayrı dosya halinde kitaplaştırılmıştı.

1980’lerin ortalarında yayınevi editörlerinden biri olarak vazife yaparken, bu kitapları gözden geçirerek içlerindeki yazıları yeni bir düzenlemeyle derleyip “Genç Kızlarla Başbaşa” adıyla yayınlamıştık. Ve bu kitap, o zaman neşrettiğimiz Gençlik Serisinin “sürükleyici, lokomotif” eserlerinden biri olarak çok rağbet görmüş, baskı üstüne baskı yapmıştı.

Yazılarının bu şekilde değerlendirilip güncellenmiş olması Mümine Hanımı çok memnun etmiş, şevke ve heyecana getirmişti.

Yine o dönemde ziyaretine giderek tanışmış; yazıları ve kitabı hakkında yaptığımız mülâkatı Köprü dergimizde yayınlamıştık.

Yeni Asya’nın kuruluş yıldönümü programlarındaki konuşmalarında İttihad ve Yeni Asya ile tanışma ve yazılara başlama serencamını ve yazılarını teslim etmek için uğradığı Mustafa Polat’la, vefatından önceki son görüşmesini anlatan Mümine Hanım, rahatsızlığı sebebiyle katılamadığı programlara da eşi Ramazan Çakır’la yazılı mesaj gönderiyordu.

Son yıllarda yazılarını Bizim Aile dergimizde devam ettirdi ve bunların çoğu bilâhare gazetemizde de yayınlandı. Bu yazıların da kitaplaşması gündemdeydi, ama yetişmedi.

Samimiyet, sadakat ve istikamet çizgisinde yaşanan yarım asrı aşkın bir beraberlik, vatan-ı aslîde devam etmek üzere, kendisine bakan cihetiyle berzah âlemine intikal etti.

2011’deki 42. yıl programımızda yaptığı konuşmada, ”Arkamızda ebed dolusu bir dava taşıyoruz. Yeni Asya camiasına ve bu davaya dahil olmak gerçekten çok şeref verici” diyen Mümine Hanımı “Cenab-ı Hak nasip ederse hep birlikte Resulullahın sancağı altında bulunacağız” sözündeki niyazıyla uğurluyoruz.

Allah rahmet eylesin, Cennetinde buluştursun. Ailesinin ve camiamızın başı olsun.