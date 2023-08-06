Mustafa Öztürkçü’yü de uğurladık

Beka âlemine sevkiyat hızlanırken, Yeni Asya yazı ailesinin sadık, müstakim ve istikrarlı yazarlarından biri olan Mustafa Öztürkçü’yü de Ağustos’un ilk günlerinde berzahtaki menziline uğurladık.

Gazetemizin yayın hayatına girdiği günden bugüne kırıksız bir çizgide yürüyen bir emektardı Öztürkçü. Risale-i Nur’a ve Üstada samimi bağlılığının verdiği tükenmez bir şevk ve dinamizmle sürekli araştırmalar yaptı, son şahitlerle görüştü, kayda aldığı hatıraları yazıya döktü ve bunları gazeteye gönderdi.

Van’daki 100. Yıl Üniversitesi hizmete girerken, rahmetli Ali Uçar’la birlikte hazırladıkları ve Medresetüzzehra konusunun işlendiği yazı dizisinin Yeni Asya’da yayınlandığını hatırlıyoruz. Aynı şekilde, anarşi ve terör olaylarının tırmanışa geçtiği 12 Eylül öncesi dönemde, meşveretin görevlendirmesiyle, rahmetli Halil Uslu ile beraber şark vilayetlerini dolaşıp kanaat önderleriyle görüşmeler yaparak gerçekleştirdikleri çalışmayı da.

1992’de bir müddet “Şark Köşesi” adıyla çıkan günlük yazılarıyla bire bir meşgul olduk.

Yazdıklarının gazetede daha çok neşrolmasını isterdi. Ama sekiz sayfaya düşmemizle yerimizin iyice daralması buna imkân vermedi.

İstanbul’da gazete ziyaretlerinde, memleketi Van’da, yıllardır ikamet ettiği Bursa’da ve telefonda defalarca görüşmelerimiz oldu.

İznik’te İlçe Milli Eğitim Müdürü iken, oradaki okuyucularımızla birlikte düzenledikleri Üstadı anma programına katıldık. En son, geçen Nisan’da kitap fuarı ve Bediüzzaman mevlidi için gittiğimiz Bursa’da görüştük.

Yeni Asya ile 54 yılı aşkındır kesintisiz şekilde devam eden gönül bağını hep dinamik ve güçlü bir şekilde muhafaza etti. Farklı rüzgarlara kapılmadı, itibar etmedi, meşveretin ve şahs-ı manevînin çizgisinden ayrılmadı.

Son görüşmemizde de bu tavrını yine çok net, samimi ve kararlı bir şekilde ifade etti.

Denizli şehidi Hasan Feyzi’yi anlattığı “Canım sana feda olsun Üstadım” başlıklı son yazısının neşrinden üç gün sonra vefat etmesi, ihlasının bir kerameti olarak anılacak.

Ani vefatını, gözyaşlarıyla bildiren yazarımız Osman Zengin’in telefonuyla öğrendiğimiz Öztürkçü’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Rabbimiz Cennetinde buluştursun.