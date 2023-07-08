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8 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Müteyakkız dindarlık lâhikalarla mümkün

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Temmuz 2023, Cumartesi
Üstadın dün aktardığımız tesbitine göre, dindarları perde yapıp dini siyasete âlet ettirme ve bu durumu bahane ederek sonuçta siyaseti dinsizlik için kullanma tertibinin gerisinde “münafıklar” var.

Üstad, dikkatleri bu arkaplana çekip, “Siyasette dindarları perde yaparak, sonuçta dinsizliğe âlet etmek için kullanan perde gerisi münafık ve karanlık aktörlerin tuzağına düşmeyin” diyerek, safdil dindarları uyarıyor.

Önce birilerine dini siyasete alet ettirip, bir kısım dindarları onlar eliyle ezme ve kırdırma ve ardından eşzamanlı olarak dine ve dindarlara yönelik hücumları arttırma ve şiddetlendirip yaygınlaştırma politikalarının sonuçlarını halen de yaşamıyor muyuz?

Bir başka çok önemli ikaz da şu ifadelerde:

“Bu asırdaki ehl-i İslamın fevkalâde safderunluğu ve dehşetli cânileri de âlicenâbâne affetmesi ve bir tek haseneyi (iyiliği), binler seyyiatı (fenalığı) işleyen ve binler manevî ve maddî hukuk-u ibâdı (kul hakkını) mahveden adamdan görse, ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu suretle, ekall-i kalîl (azın da azı) olan ehl-i dalâlet ve tuğyan, safdil taraftarla ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatasına terettüp eden musibet-i âmmenin (umumî musibetin) devamına ve idamesine, belki teşdidine (şiddetlenmesine) kader-i İlâhiyeye fetva verirler; ‘Biz buna müstehakız’ derler.” 

(Kastamonu Lâhikası, s. 48)

Maalesef bu da son derece vahim bir problem olarak önümüzde durmaya devam ediyor. İlâveten, dine karşı tavrı ve dine yönelik tahripkâr icraatları ayan beyan ortada olan birilerini buna rağmen “dindar” gösterme gayretkeşlikleri ise, bu ifadelerde sözü edilen umumî musibetin çok daha ileri boyutlarda devamına sebebiyet veriyor.

Hal böyle olunca, iman hizmetinin toplum hayatına dindarlaşma olarak yansıyan tezahürlerini bu tür derin ve dessasça tuzakların getireceği tahribat ve dejenerasyondan korumak için, safdil dindarlığı müteyakkız dindarlığa dönüştürecek ölçülere ihtiyaç var.

Bu ölçüler de Risale-i Nur’da ve bilhassa lâhikalarda. Gerçek anlamda “dindar nesiller” yetiştirilmesi siyasî projelerin konusu değil, ve olamaz; bu hedefe ancak ihlâs eksenli bir iman hizmetiyle ve bu temele dayalı bir ahlâkın yaşanır hale getirilmesiyle ulaşılabilir.

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