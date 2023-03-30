Neden Millet İttifakı?

Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak,

Hukuksuz, keyfî ve denetimsiz uygulamalarıyla ülkeyi adalet ve demokrasiden uzaklaştırıp her alanda daha da kötüye götüren tek adam vesayetine son vermek,

İleri demokrasilerin en temel prensibi olan kuvvetler ayrılığı esasını geçerli kılmak,

Yargıyı bağımsız ve tarafsız kılarak adaleti ve hukukun üstünlüğünü tesis etmek,

Meclise güç ve etkinliğini kazandırmak,

Ortak aklı ve meşvereti hâkim kılmak,

Demokratik denge ve denetim mekanizmalarını sağlıklı şekilde işler hale getirmek,

Şeffaflık ve hesap sorma-hesap verme ekseninde işleyen bir sistemi tesis ederek yolsuzluk ve suiistimalleri ortadan kaldırmak,

Düşünce, ifade, örgütlenme ve basın özgürlükleri başta olmak üzere bütün temel hak ve hürriyetleri güvence altına almak,

Medyayı hür, demokrat ve çoğulcu bir yapıya kavuşturmak, internete uygulanan çağdışı yasak ve kısıtlamalara son vermek,

Üniversiteleri akademik özgürlük ortamında bilim üretecek kaliteye eriştirmek,

Baskılarla ve tek taraflı algı operasyonlarıyla susturulan, sindirilen ve etkisizleştirilen sivil toplumu, demokrasilerde olması gereken dinamizm ve canlılıkla aktive etmek,

Her alandaki ayrımcılık ve kayırmacılıkları bitirerek liyakat ve ehliyeti ikame etmek,

Gerilim, ayrıştırma, ötekileştirme, dışlama, kamplaştırma ve kutuplaştırma siyasetlerine son verip toplumu ortak paydalarda buluşturmak, kaynaştırmak ve kucaklaştırmak,

Dinî değer ve sembollere hep birlikte sahip çıkıp, ortak değerlerin tekelci istismar siyasetleri için kullanımına geçit vermemek,

İşsizlik, enflasyon, pahalılık ve yoksulluk gibi gittikçe kronikleşen ekonomik sorunları, üretim ve istihdam odaklı politikalarla sağlıklı ve kalıcı çözümlere kavuşturmak,

Bozulan gelir dağılımını adalet ve hakkaniyete uygun hale getirecek tedbirleri almak,

Dış politikayı konjonktürel ve keyfî tercihlerin yol açtığı ifrat-tefrit savrulmalarından kurtarıp, prensiplere dayanan şahsiyetli, dengeli ve gerçekçi bir zemine oturtmak,

AB sürecini yeniden canlandırmak,

İslam dünyası ile ilişkilerimizi onarmak,

Mutlu-umutlu bir toplum ve milletle bütünleşen demokratik bir hukuk devleti için...