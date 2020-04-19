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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Nevzat Dinçer

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Nisan 2020, Pazar
Yarım asırlık Yeni Asya gönüllülerinden ve isimsiz kahramanlardan biri daha bu dünyadaki hizmetini tamamlayıp berzah âlemindeki menziline intikal etti:

Adanalı okurumuz Nevzat Dinçer’i de sonsuzluk âlemine uğurladık. 7 yıldır yatağa bağımlı halde, örnek bir sabır ve şükürle hazırlandığı an geldi ve huzur içinde öteye göçtü.

Hüseyin Donbaloğlu ve Mehmet Baygın gibi hizmet emektarlarının ardından...

Farklı tarihlerdeki değişik programlar için Adana’ya yolumuz düştüğünde, gönül dostlarının organizesi ile onu da ziyaret ederdik.

Hasta yatağında çok canlı ve dinamik sohbetlerimiz oldu. Hakkındaki “Risale-i Nur’un canlı fihristi” nitelemesinin isabetini o ziyaretlerimizde eserlerden açtığı bahislerle defalarca müşahede ettik. Zaman zaman duygulanıp gözyaşlarını tutamadığını gördük.

Risale-i Nur’la tanıştığı ilk dönemlerde, 12 Mart sonrasının gözaltı ve tutuklama furyalarından o da nasibini almış. Bunların hikâyesini Rüstem Garzanlı’nın yaptığı ve 2.7.17 günü gazetede çıkan sohbetinde anlatmıştı.

“Kardeşlerinize tavsiyeleriniz?” sorusuna verdiği cevabı vasiyeti olarak da aktaralım:

“Kur’an’ın bu zamana ait dersi olan Risale-i Nur’u esas tutup her yerde, her dairede neşrine ve iman hakikatlerinin öğrenilmesine çalışsınlar. İçinde bulundukları daire, Kur’an dairesidir. Risale-i Nur, Kur’an’ın hakikî bir tefsiridir. Bu mümtaz eserleri bol bol okusunlar, okutsunlar. Hele günümüzde ihtiyaç duyulan içtimaî meseleleri ihtiva eden lâhika mektuplarını da asla ihmal etmesinler. Okusunlar, okutsunlar. Bu millet ve memleket aleyhindeki cereyanlara karşı yegâne çare Risale-i Nur’dadır. Yeni Asya’nın en önemli mesajı da zaten budur ve şahs-ı manevîdir.”

Ve sohbetin sonundaki şu ilâvesini de:

“Bakınız Üstad ne diyor: Sakın sakın dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihad etmiş dalâlet fırkalarına karşı sizi perişan etmesin...” 

Risale-i Nur hizmetine vakfettiği ömrünün son 7 yıllık döneminde iyice tasaffî ederek dar-ı bekaya geçiş yapan Nevzat Dinçer’i bu tavsiyeleriyle de hatırlarken, aynı şuur ve hassasiyeti paylaştığı değerli hayat arkadaşı Emel Hanım başta olmak üzere ailesine ve camiamıza tekrar başımız sağ olsun diyoruz.

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  • Abdurrahman KOÇAK

    19.4.2020 00:56:46

    Cenabı Hak gani gani rahmet eylesin.Örnek bir şahsiyetti.

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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