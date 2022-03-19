Nimet iktidara, külfet millete

Ülke olarak yine zor zamanlardan geçiyoruz.

Pandemi ortamının daha da zorlaştırdığı hayat şartları kurdaki artışla iyice ağırlaşmışken, Ukrayna savaşının yansımaları sıkıntıları had safhaya çıkardı. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı çekilmez boyutlara ulaştı.

Elektrik ve doğalgaz zamlarından sonra akaryakıt fiyatlarının hiç görülmemiş rakamları görmesi, dahası bu gidişin nerede durup nereye varacağının bilinemediği bir meçhuliyet ortamının doğması olacak şey değil.

Bir ara akaryakıttaki fiyat artışları vergiden düşülerek sübvanse ediliyor ve tüketiciye ya hiç aksettirilmiyor veya bu yansımanın olabildiğince düşük olmasına gayret ediliyordu

Ama artık bu dikkat ve özen de kalmadı.

Son günlerdeki sınırlı fiyat düşüşleri ise yakında yaşanan dolar serencamını hatırlatıyor.

Sonuçta zemberekten boşalmışçasına bir zam furyası dolu dizgin devam ederken ülkeyi “idare” edenlerin hiç umurunda bile değil.

Enflasyondaki—çok eskilerde kalmış dönemleri hatırlatan—tırmanışı “Dünyada da yüksek” pişkinliğiyle geçiştirmeye çalışırken, fiyat artışlarını da aynı mantıkla mazur gösterme “kurnazlığı”na sığınıyor, hattâ kalkınmışlık ve zenginlikte bizden çok ileri olan ülkelerin fiyat artışlarında bizden çok daha kötü durumda olduğunu iddia edebiliyorlar.

O ülkelerin çoğundaki asgarî ücretin bizdekinden kat kat fazla olduğunu gizleyerek.

Bizde abartılı övgülerle açıklanan asgarî ücret zammının, yılın üçüncü ayı dolmadan buharlaştığını; emekli maaşlarına yapılan zammın ise çok daha önce uçup gittiğini de.

Buna karşılık, kerameti kendilerinden menkul bir itibardan bahisle ve “İtibardan tasarruf olmaz” sloganının arkasına gizlenerek, debdebe ve şatafatlarından, israflarından, gösterişlerinden, çift-üç-beş, hattâ daha fazla maaşlarından feragat etmeyi akıllarından bile geçirmiyorlar. Ve halkın karşısına geçip “Nimeti de, külfeti de beraber paylaşacağız” nutukları atarken, nedense! taksimatı hep “Nimet bize, külfet halka” mantığıyla yapıyorlar.

Ama bu gidişat, insanların tek taraflı algı operasyonları ve beyin yıkamalarla sokuldukları “hipnoz” halinden uyanıp, “Muhabbetin gözü kördür” deyişine denk düşen tarafgirlikten kurtulmalarını netice veriyor.

Giderek artan işaretler o yönde gelişiyor.