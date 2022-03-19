"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Nimet iktidara, külfet millete

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Mart 2022, Cumartesi
Ülke olarak yine zor zamanlardan geçiyoruz.

Pandemi ortamının daha da zorlaştırdığı hayat şartları kurdaki artışla iyice ağırlaşmışken, Ukrayna savaşının yansımaları sıkıntıları had safhaya çıkardı. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı çekilmez boyutlara ulaştı.

Elektrik ve doğalgaz zamlarından sonra akaryakıt fiyatlarının hiç görülmemiş rakamları görmesi, dahası bu gidişin nerede durup nereye varacağının bilinemediği bir meçhuliyet ortamının doğması olacak şey değil.

Bir ara akaryakıttaki fiyat artışları vergiden düşülerek sübvanse ediliyor ve tüketiciye ya hiç aksettirilmiyor veya bu yansımanın olabildiğince düşük olmasına gayret ediliyordu

Ama artık bu dikkat ve özen de kalmadı.

Son günlerdeki sınırlı fiyat düşüşleri ise yakında yaşanan dolar serencamını hatırlatıyor.

Sonuçta zemberekten boşalmışçasına bir zam furyası dolu dizgin devam ederken ülkeyi “idare” edenlerin hiç umurunda bile değil.

Enflasyondaki—çok eskilerde kalmış dönemleri hatırlatan—tırmanışı “Dünyada da yüksek” pişkinliğiyle geçiştirmeye çalışırken, fiyat artışlarını da aynı mantıkla mazur gösterme “kurnazlığı”na sığınıyor, hattâ kalkınmışlık ve zenginlikte bizden çok ileri olan ülkelerin fiyat artışlarında bizden çok daha kötü durumda olduğunu iddia edebiliyorlar.

O ülkelerin çoğundaki asgarî ücretin bizdekinden kat kat fazla olduğunu gizleyerek.

Bizde abartılı övgülerle açıklanan asgarî ücret zammının, yılın üçüncü ayı dolmadan buharlaştığını; emekli maaşlarına yapılan zammın ise çok daha önce uçup gittiğini de.

Buna karşılık, kerameti kendilerinden menkul bir itibardan bahisle ve “İtibardan tasarruf olmaz” sloganının arkasına gizlenerek, debdebe ve şatafatlarından, israflarından, gösterişlerinden, çift-üç-beş, hattâ daha fazla maaşlarından feragat etmeyi akıllarından bile geçirmiyorlar. Ve halkın karşısına geçip “Nimeti de, külfeti de beraber paylaşacağız” nutukları atarken, nedense! taksimatı hep “Nimet bize, külfet halka” mantığıyla yapıyorlar.

Ama bu gidişat, insanların tek taraflı algı operasyonları ve beyin yıkamalarla sokuldukları “hipnoz” halinden uyanıp, “Muhabbetin gözü kördür” deyişine denk düşen tarafgirlikten kurtulmalarını netice veriyor.

Giderek artan işaretler o yönde gelişiyor.

Okunma Sayısı: 345
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ucuz et kuyruğu

    Ekonomik krize dayanamadılar

    İstanbul'da işsizlik endişe verici seviyede

    Türkiye’nin önündeki riskler arttı

    Yoksulluk araştırılsın önergesine ret

    Rusya’da “vatan haini” avı

    Putin, Zelensky ile yüz yüze görüşme istemiş

    Ramazan pidesi 7 liraya satılacak

    AKP erimeye devam ediyor

    İstanbul'da yarın için turuncu alarm verildi

    "Ukrayna'daki savaş kıtlık getirebilir" uyarısı

    Putin, halkın karşısına çıktı

    1915 Çanakkale Köprüsü bir hafta ücretsiz olacak

    Rusya Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye tepki

    Hollanda'da 200 milyon avrodan fazla Rus varlığı donduruldu

    İstanbul'da motosikletler trafiğe çıkamayacak

    Rusya, Luhansk bölgesinin yüzde 90'ını ele geçirdi

    İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

    AB'den 'Ukrayna' açıklaması

    Rus oligarkın lüks yatı Norveç'te mahsur kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nimet iktidara, külfet millete
    Ahmet BATTAL

    Anayasa Mahkemesi Valisi
    İlknur Maraş Çalık

    Hizmet ve aile arasında denge
    Sebahattin YAŞAR

    Henüz hayat devam ederken…
    Faruk ÇAKIR

    Hekimler de adalet istiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Eleştirirken dikkatli olmalı
    Cevher İLHAN

    Çarpık “tarım politikası”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali HAKKOYMAZ

    Tefekkür günlüğü
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.