Nisan’da göçen hizmet kahramanları

“Acele ettim, kışta geldim; sizler Cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz” müjdesiyle yaşadığı bereketli ömrünü bir bahar günü, 23 Mart’ta tamamlayarak berzah âlemine göçen Üstad Bediüzzaman’ın bazı önde gelen talebeleri de, sonraki yıllarda hikmetli ve manidar bir şekilde Nisan’ın ilk günlerinde rahmet-i Rahman’a vâsıl oldu.

Bunların başında, Üstadın “Kâinata değişmem” dediği, Yeni Asya’nın manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp geliyor. 2 Nisan 1971’de, 51 yaşında iken Hakkın rahmetine kavuşan Zübeyir Ağabey, Üstadın vefatından sonra, Üstadın önde gelen talebeleriyle birlikte cemaati toparlayan ve meşvereti sistemleştiren bir öncü isim olarak da tarihe geçmişti.

Ondan 6 yıl sonra, 3 Nisan’da vefat eden Tahirî Mutlu ise, Üstadın “40 evliya kuvvetinde olan, ama kendini bilmeyen evliya” diye iltifat ettiği, Zübeyir Ağabeye çok güvenen ve onunla mükemmel bir ahenk ve tesanüd içinde hizmet eden, tevafuklu Kur’an’ın neşrinde de çok emeği olan bir hizmet ehliydi.

İstanbul’daki neşriyat hizmetlerinin emektarlarından ve Yeni Asya’nın kurucu kadrosundan Mehmet Emin Birinci de Nisan’da rahmetli olan isimlerdendi: 3 Nisan 2007’de.

6 Nisan 2021’de ise Zübeyir Ağabeyin gazete ve neşriyat hizmetlerini sevk ve idare vazifesini tevdi ettiği ve bu görevi uzun yıllar boyunca çok ağır ve zor şartlar altında şahs-ı manevî ile birlikte örnek bir dirayet, sabır, sebat, metanet ve kararlılıkla yerine getiren Mehmet Kutlular berzah âlemine intikal etti.

Sağlığında dostlarına “Nisan’da doğdum, Nisan’da evlendim, Allahu a’lem Nisan’da vefat edeceğim” diyen Kutlular Ağabey, dediği gibi bu ayda Hakkın rahmetine kavuştu.

Nur hizmetinin Nisan günlerinde toprağa düşen bu dört rüknü şimdi, Eyüp Sultan Kabristanının birbirine komşu menzillerinde, Mustafa Sungur, Abdullah Yeğin, Ahmet Aytimur, Bekir Berk, Mustafa Polat ve Sadullah Nutku... gibi diğer hizmet kahramanlarıyla beraber haşir sabahını ve bizleri bekliyorlar.

(Molla Münevver, Üzeyir Şenler, Ali Çakmak ve Nazım Gökçek de Nisan’da göçenlerden.)

Allah hepsine tekrar rahmet eylesin ve Cennetinde buluştursun. Bizlere de şahs-ı manevî ile birlikte, ihlâs ve istikamet üzere Nur hizmetine adanmış hayırlı ömürler, hayırlı ölümler ve hayırlı nesiller nasip etsin.

