O çarklar böyle dönüştürüyor

Yaklaşık 30 sene önce, 1993-94’te Yeni Asya’da haftalık yazıları yayınlanıyor, demokrasiyi savunuyor, özel sohbetlerde Rasim Özdenören gibi bazı isimlerin demokrasi karşıtı tavrını eleştiriyordu.

Şanlıurfa’da düzenlenen bir gönüllü kültür kuruluşları toplantısında, o dönem yükselişte olan RP’den teklif aldığını söylemiş ve fikrimizi sormuştu. Akademisyen, fikir adamı, yazar olarak vereceği hizmetin daha önemli olduğunu ifade ile, “Tavsiye etmeyiz” demiştik.

Teklifi kabul ettiği, 1994 yerel seçiminde bir orta Anadolu şehrinde belediye başkanlığına aday gösterilmesiyle anlaşıldı. Ve seçildi.

Bir 10 Kasım konuşmasında sarf ettiği sözler, 28 Şubat ortamını kızıştırmak için kullanıldı. Tepkiyi yatıştırmak için eşiyle verdiği dans görüntüleri bir işe yaramadı. Yargılandı, mahkûm oldu, başkanlıktan alındı, hapis yattı.

Ardından uzun bir süre ismi duyulmadı.

Derken 2007’de AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Erdoğan’ın danışmanları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hazırlayan ekipteki isimlerden biriydi.

Yeni sisteme geçiş sürecinde kendisiyle yapılan bir mülâkatta “Denenir, olmazsa vazgeçilir” anlamında konuştuğunu hatırlıyoruz.

Demokrasiyi Güçlendirme Derneğinin parlamenter sistem sempozyumundaki konuşmacılardan biri de o idi. Fikrî mimarlarından biri olduğu sistemin gerekçelerini, geçmiş yıllardaki yargı vesayeti, hükümete icraat yaptırılmaması, 2007’de Meclise cumhurbaşkanı seçtirilmemesi gibi argümanlarla açıklarken, tek adam rejiminin yol açtığı olumsuzluklara dair eleştirilere sessiz kaldı. Dahası “Milletvekilleri eskiden etkisizdi, şimdi de öyle” dedi.

Belediye başkanıyken kelepçeyle gözaltına alınıp hapse konulmuş olma travmasının etkisiyle olsa gerek, bugünün mağduriyetlerini önemsemediği, hattâ bunların dile getirilmesinden rahatsız olduğu gibi bir izlenim aldık.

Görüşmemizde, 30 yıl önce yazı yazdığı gazete için “Hâlâ çıkıyor mu?” diye sorunca, o gazetenin, bürokratlarından biri olduğu Sarayın ilgili birimi tarafından basın kartı ve gri pasaport ayrımcılığına maruz bırakıldığını, resmî ilan hakkının da yine Saray baskısıyla gasp edildiğini söylemeye dahi hâcet görmedik.

On yıldır hiçbir gazeteyi okumuyormuş.

Demek ki siyaset ve bürokrasi çarkları, üretken bir akademisyeni böyle dönüştürüyor...