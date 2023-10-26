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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

O davadan iki anekdot

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Ekim 2023, Perşembe
Yaklaşık beş sene devam eden malûm dava serencamımızdan kayda değer iki anekdotu daha aktaralım:

Özdabak’la birlikte “terör örgütü propagandası” iddiasıyla yargılandığımız o davanın 2.5.19’daki ilk duruşmasında, iddianamede “suç delili” olarak gösterilen imzasız manşet ve haberler sorulup, bunların imza sahiplerini açıklamamızın teklif edilmesi üzerine şöyle demiştik:

“Gazete manşetleri kurulundur, ama genel yayın yönetmeni ve o kurulun başındaki insan olarak oradaki imzasız yayınların tümünün sorumluluğunu da üstlenirim. Bir sorumluluk söz konusuysa yayın yönetmeni olarak birinci sorumluluk bana aittir.”

Ve istinafın ikinci aşamada verdiği kararla, imzalı veya imzasız yayınlarımızın hiçbirinin iddianamede bize yöneltilen ithama dayanak oluşturamayacağı hükme bağlanmış oldu.

Bahsetmemiz gereken ikinci husus, gerek ilk duruşmada, gerekse sonrakilerde tekrarlanan HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) teklifiydi. Ceza yargılamaları için son dönemde getirilen bu düzenlemeye göre, iki yılın altında hapis cezasına karar verilmesi ihtimali söz konusu olduğunda sanığa böyle bir teklifte bulunuluyordu. Sanık teklifi kabul ederse hakkında verilen hükmün açıklanması erteleniyor ve beş yıl içinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde bu karar düşüyordu.

Ne var ki, teklifin kabulü, karara karşı itiraz yollarını kapatıyor ve HAGB’ye “evet” diyen sanık itiraz hakkından vazgeçmiş oluyordu.

Biz bu teklifi hiç düşünmeden reddettik. Hem suç isnadını kabul etmediğimiz, hem de itiraz hakkımızı kaybetmek istemediğimiz için.

Nitekim hakkımızdaki o karar verilince hemen istinafa götürdük. İstinaf, mahkûmiyet kararını önce usulden, sonra esastan bozdu.

Bu arada HAGB, bir ağır ceza mahkemesi tarafından, bu düzenlemenin iptali talebiyle yapılan başvuru üzerine AYM’nin de gündemine geldi. Talebi değerlendiren yüksek mahkeme, HAGB’nin iptaline karar verdi.

Çünkü, dediğimiz gibi, HAGB için sanığın öncelikle bu kararı kabul etmesi gerekiyor. Daha ceza bile almadan temyiz hakkından vazgeçmek zorunda kalıyor. AYM’nin iptal gerekçelerinden biri de, daha hüküm bile verilmeden sanıkların mahkûmiyetle tehdit edilerek savunmasız duruma sokulması.

Böylece daha önce de yazıları ve çizgileri sebebiyle defaatle yargı önüne çıkmış olan bizlerin ilk kez bu davada muhatap edildiğimiz ve hukuk kriterleriyle bağdaştıramadığımız söz konusu düzenlemenin hukuka aykırılığı AYM kararıyla da tescil edilmiş oldu.

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Yorumlar

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  • Necati

    27.10.2023 00:40:10

    Tebrikler Kazım bey, tavizsiz dik duruşunuz takdire değer. Ve Gazetedeki şahs-ı maneviyi temsil eden heyetin, vermiş olduğu kararları sahiplenmeniz, cesaretle sorumluluğu üstlenmeniz de teşekkürü hak ediyor. İhlâs ile Cemaatin kararları doğrultusunda tavizsiz bir şekilde yapmış olduğunuz yayınlar, yazılar sayesinde tüm ehl-i imana nokta-ı istinat oluyorsunuz. Allah razı olsun amin.

  • Hüseyin İlhan

    26.10.2023 13:14:44

    Tarihe bir not daha.Zira bu yazınızdaki garabetlerin (HAGB)gibi bir hile-entrika ile adalet tecelli ettirmek hangi vicdan-hangi hak ve adalet anlayışına sığar. Hem basın hür denilecek hemde basının yazdığına,atttığı manşete müdahale edilecek,mes'ul olanlara aba altından sopa ile terb.ye etmeye teşebbüs edilecek.Bu sahtekarlığa ve düpedüz hak namına yapılan ahlaksızlığa set olmanızdan dolayı ayrıca takdir ve tebriklerimi arz ediyorum. Aziz üstadımızın 'HAK'KIN HATIRI ALİDİR,HİÇBİR HATIRA FEDA EDİLEMZ,düsturu ile zalimin yüzüne vurduğunuz bu şamarı kıyamete kadar hak ehilleri asla unutmayacaktır inşaallah.

  • İsmail Atak Cebecili

    26.10.2023 07:56:39

    Hem yazınız, hem Karar; müfterilere, yalancılara, tezviratçılara, despotlara, hukuk tanımazlara atılmış önemli, tarihi bir tokattır. Yolunuz daim açık olsun.

  • Hakan Oral

    26.10.2023 07:55:32

    Tebrikler hakkın, hukukun üstünlüğüne samimiyetle inanan ve bu uğurda türlü sıkıntılara göğüs geren Yeniasya mensupları. Sizler sayesinde bu ülke doğru müslümanlığı öğrenebiliyor ve muasır medeniyetler seviyesi ümidini muhafaza ediyor. Ne kemalist düşünce ne de siyasal İslam düşüncesi bu konuda samimi değillerdir. Bunu icraatları ile çok net görebilirsiniz. Diğer Risalei-Nur gruplarının da Kur'an'ın 4 temel ve büyük meselesinden biri olan Adalet prensibini hakkı ile kendilerine dava edinip savunmalarını bekliyoruz. Aksi durumda büyük bir vebal altında olduklarını bilmelidirler.

  • Abdurrahman

    26.10.2023 07:05:38

    Hayırlı olsun...02.05.2019 tarihi çok önemli bir tarih Yeni Asya Demokratları için...

Risale-i Nur Külliyatı

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