O davadan iki anekdot

Yaklaşık beş sene devam eden malûm dava serencamımızdan kayda değer iki anekdotu daha aktaralım:

Özdabak’la birlikte “terör örgütü propagandası” iddiasıyla yargılandığımız o davanın 2.5.19’daki ilk duruşmasında, iddianamede “suç delili” olarak gösterilen imzasız manşet ve haberler sorulup, bunların imza sahiplerini açıklamamızın teklif edilmesi üzerine şöyle demiştik:

“Gazete manşetleri kurulundur, ama genel yayın yönetmeni ve o kurulun başındaki insan olarak oradaki imzasız yayınların tümünün sorumluluğunu da üstlenirim. Bir sorumluluk söz konusuysa yayın yönetmeni olarak birinci sorumluluk bana aittir.”

Ve istinafın ikinci aşamada verdiği kararla, imzalı veya imzasız yayınlarımızın hiçbirinin iddianamede bize yöneltilen ithama dayanak oluşturamayacağı hükme bağlanmış oldu.

Bahsetmemiz gereken ikinci husus, gerek ilk duruşmada, gerekse sonrakilerde tekrarlanan HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) teklifiydi. Ceza yargılamaları için son dönemde getirilen bu düzenlemeye göre, iki yılın altında hapis cezasına karar verilmesi ihtimali söz konusu olduğunda sanığa böyle bir teklifte bulunuluyordu. Sanık teklifi kabul ederse hakkında verilen hükmün açıklanması erteleniyor ve beş yıl içinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde bu karar düşüyordu.

Ne var ki, teklifin kabulü, karara karşı itiraz yollarını kapatıyor ve HAGB’ye “evet” diyen sanık itiraz hakkından vazgeçmiş oluyordu.

Biz bu teklifi hiç düşünmeden reddettik. Hem suç isnadını kabul etmediğimiz, hem de itiraz hakkımızı kaybetmek istemediğimiz için.

Nitekim hakkımızdaki o karar verilince hemen istinafa götürdük. İstinaf, mahkûmiyet kararını önce usulden, sonra esastan bozdu.

Bu arada HAGB, bir ağır ceza mahkemesi tarafından, bu düzenlemenin iptali talebiyle yapılan başvuru üzerine AYM’nin de gündemine geldi. Talebi değerlendiren yüksek mahkeme, HAGB’nin iptaline karar verdi.

Çünkü, dediğimiz gibi, HAGB için sanığın öncelikle bu kararı kabul etmesi gerekiyor. Daha ceza bile almadan temyiz hakkından vazgeçmek zorunda kalıyor. AYM’nin iptal gerekçelerinden biri de, daha hüküm bile verilmeden sanıkların mahkûmiyetle tehdit edilerek savunmasız duruma sokulması.

Böylece daha önce de yazıları ve çizgileri sebebiyle defaatle yargı önüne çıkmış olan bizlerin ilk kez bu davada muhatap edildiğimiz ve hukuk kriterleriyle bağdaştıramadığımız söz konusu düzenlemenin hukuka aykırılığı AYM kararıyla da tescil edilmiş oldu.

