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8 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

O davanın arka planı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Mart 2020, Pazar
Aralarında “baltanın bazı sapları”nın da bulunduğu birtakım kişiler tarafından yapılan şikâyet ve ihbarlar neticesi hakkımızda “terör örgütü üyeliği, irtibat ve iltisak” iddialarıyla açılan soruşturmalarda herşeyimiz didik didik edilmiş.

Savcılık talimatıyla Emniyet KOM Dairesi Başkanlığı Analiz Şube Müdürlüğü tarafından Bylock, ana çatı davasında yargılanan kişilerle telefon irtibatı, 15 Temmuz soruşturmaları, banka, dernek ve şirket bağlantıları açısından yapılan incelemelerin hiçbirinde “Veri girişine rastlanılmamış” ve KOM bu sonucu bir raporla Savcılığa bildirmiş.

Bir başka soruşturmada yine örgüt üyesi, irtibatlı veya iltisaklı olup olmadığımızın tesbiti için facebook, twitter vb sosyal medya sitelerindeki paylaşımlarımızın; kapatılmış dernek-vakıf üyesi olup olmadığımızın; kapatılan okul, etüt merkezi ve yurtlarda çalışıp çalışmadığımızın ve çocuklarımızın buralarda okuyup okumadığının; kapatılan şirketlerde çalışıp çalışmadığımızın veya ortağı olup olmadığımızın araştırılması için talimat verilmiş.

Emniyet Hudut Kapıları Büro Amirliğinden yurtdışı çıkış-giriş kayıtlarımız istenmiş.

Yapılan inceleme sonuçlarının iletildiği kurumlar arasında Emniyet İstihbarat, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Koruma Daireleri ile TEM Dairesi Başkanlıkları da var.

Savcılıklar ve emniyet birimleri arasında sıkı ve alabildiğine yoğun bir yazışma trafiğine konu olan bu araştırma ve soruşturmalar neticesinde, “havuz sorgusunda örgüt üyeliğine dair herhangi bir delil elde edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı”na, yani takipsizliğe karar verilmiş.

Bütün bu yazışma evrakları, sayı numaraları ve tarihleri ile dava dosyasında mevcut.

Binlerce tweet, yazı, haber ve karikatür “suç delili” bulma kastıyla tek tek taranarak, diğer “kriterler” açısından yapılan detaylı inceleme ve soruşturmaların da özetlediğimiz şekilde tamamlanmasından sonra, “Bunca emek boşa gitmesin” mülâhazasıyla mı bilinmez, “terör örgütü propagandası” iddiasıyla malûm dava açıldı ve malûm karar çıktı.

Ve hâkimlerin de inanarak imzalamadıkları kanaatinde olduğumuz bu kararda, kanunda öngörülen en alt sınırdan ceza verildi.

Bu ceza da vicdanlarda mâkes bulmadı.

Dileriz, ilk durak istinaftan döner.

Okunma Sayısı: 2012
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