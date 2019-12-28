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28 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

O dayanışma devam etmeli

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Aralık 2019, Cumartesi 00:03
Güvenlik soruşturmasının AYM iptalinden sonra yeniden Meclisten geçirilmek istenmesi üzerine muhalefetle iktidar partisi milletvekillerinin sergilediği adı konulmamış dayanışma demokrasimiz için ümit verici.

Bunu öyle bir işbirliği ve dayanışma niyetiyle yapıp yapmadıklarını bilmiyoruz. Ama çıkan netice demokrasinin hayrına oldu.

12 Eylül ürünü olan ve 20 Temmuz KHK’larıyla kalıcı olarak yeniden tahkim edilen güvenlik soruşturmasının AYM iptali sonrasında torba kanuna sokuşturularak Meclisten yine geçirilmek istenmesine geçit verilmedi.

Teklif Plan ve Bütçe Komisyonuna geldiğinde “90’larda ve 28 Şubat’ta irtica ile mücadele gerekçesiyle çıkarılan yönetmeliklerin bire bir kopyası” diyen İyi Parti ve HDP ile “OHAL sürekli hale getiriliyor” itirazında bulunan CHP’nin ikazları AKP’de mâkes buldu.

İktidar partili vekiller de özellikle 28 Şubat atıflı eleştirilere iştirak edip haklı buldular.

AKP yöneticilerinden birine “Hiç Meclise gelmemeliydi” dedirten düzenlemenin bu ortak tepki sonucu metinden çıkarılması, hukuk ve demokrasimize çok ağır bir tahribat yaşatan OHAL enkazından ülkeyi kurtarmaya yönelik hayırlı bir süreci başlatabilir.

Yeter ki, mevcut tabloya kısır parti polemiklerini aşan adalet, hukuk, demokrasi eksenli kuşatıcı bir perspektifle yaklaşılabilsin.

Adalet Bakanı’nın yeni insan hakları eylem planını görüştüğü partili hukukçular da “Kâğıt üzerinde herşeyi yaptık, ama insan hakları ve demokratik haklar konusunda sürekli eksikliklerden söz ediliyor. Yargıya güven ve âdil yargılanma hakkı konusundaki eleştiriler ortada” diyerek bu konudaki ağır sorunları ikrar ettiklerine ve “Ezber bozacak adımlar atmalıyız” çağrısında bulunduklarına göre...

“Mağdur falan yok, acırsak acınacak hale geliriz” söylemleriyle tırmandırılan hukuksuz uygulamaların doğurduğu tablo çok acı.

Bunun vebalini kim ne kadar taşıyabilir?

Adalet, hukuk, hak ve özgürlükler, demokrasi, günlük siyasetin ve kısır polemiklerin konusu olamaz. Bu alanlardaki vahim sorunları daha fazla gecikmeden çözmek için partiler arası güçlü bir dayanışma sağlanmalı.

Şimdiye kadar bu çağrıyı çok yaptık. Son dayanışmanın verdiği ümitle bir kez daha tekrarlıyoruz. Adalet, hukuk ve vicdan adına.

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