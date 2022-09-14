O sözlerin daha ağırı Nutuk’ta yok mu?

9 Eylül’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının son dönem Osmanlı yöneticileri için Nutuk eksenindeki resmî ideoloji çerçevesinde söylediği sözler gündemde.

İktidar ortakları “Osmanlı düşmanlığı” üzerinden Tunç Soyer’e habire yükleniyorlar.

Soyer de M. Kemal’in Nutuk’taki söylemlerine sığınarak kendisini savunma çabasında.

O noktadan bakıldığında M. Kemal’in Osmanlı padişahları için çok daha ağır ifadeler kullandığı, herkesin çok iyi bildiği bir gerçek.

Ama işin o tarafı es geçilip Soyer’in o sözleri sebebiyle hedefe konulması, iktidar siyasetindeki çifte standartların yeni bir örneği.

Soyer’in sözleri elbette ki kabul edilemez.

Ama aynı şey, bu sebeple onu kıyasıya eleştirenlerin, o ifadelerin bizzat M. Kemal’den sâdır olan çok daha ağırlarını görmezden gelip geçiştirmeleri için de geçerli.

Keşke bu konunun gündeme gelmiş olması, kadim ve köklü bir tartışmanın sağlıklı bir neticeye bağlanmasına vesile kılınabilse...

Bunun için, bu konuları kısır siyasî polemik ve suçlamaların malzemesi yapmak yerine, dürüst, samimî ve objektif tartışma ve değerlendirmelerle tahlil etmek gerekiyor.

Bir taraftan M. Kemal’e, sözlerine ve icraatlarına toz kondurmayıp, Nutuk’a adeta “kutsal kitap” muamelesi yaparken, diğer taraftan onun Osmanlı, daha ötesinde dinimizin temel esas ve değerleri hakkındaki çok problemli beyanlarına göz kapayan bir tavır ve yaklaşımla böyle bir tahlil yapılabilir mi?

İktidar ortaklarının yaptığı tam da bu.

Hem “Atatürkçülük” yarışında rakip tanımazken, hem M. Kemal’in sözlerini tekrarlamaktan başka birşey yapmayan CHP’li Başkanı hedefe koyarak ağız birliğiyle suçlamak.

İşin bir ciheti böyle iken, diğer cihetinde gerçeklerden kopuk kuru bir Osmanlıcılık hamaseti ile, altı asırlık çınarı çöküşe götüren sebepleri ve bu meyanda son devir Osmanlı idarecilerinin hatalarını görmeyen bakış açılarıyla da doğru bir sonuca varılamaz.

İfrat ve tefritten burada da kaçınılmalı; gerçekçi, insaflı, dengeli ve âdil olunmalı.

Üstadın “Hükümete hücum edenler, bazıları ‘Haydo, Haydo’ derlerdi, bazıları ‘Haydar Ağa, Haydar Ağa’ derlerdi; ben ‘Haydar’ derdim, şimdi de ‘Haydar’ diyorum vesselâm” sözleriyle ifade ettiği ölçü esas alınmalı.

