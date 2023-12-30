O taahhütler unutulmasın

Gündemin Pençe Kilit operasyonuna, bütçe görüşmelerine, Can Atalay davasında AYM’nin bireysel başvuru hakkı ihlalinde oybirliğiyle, siyaset ve seçilme hakkıyla ilgili kısmında karşı oyları 5’ten 3’e indirerek verdiği ikinci ihlal kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyayı tekrar Yargıtay’a göndermesiyle yeniden alevlenen yargı krizine ve asgarî ücretteki son artışa yoğunlaştığı bir ortamda Mecliste yapılan bir oylamanın sonucu arada “kaynadı.”

Gergerlioğlu’nun verdiği ve OHAL KHK’larının iptalini öngören kanun teklifi DEM, SP, GP ve DEVA Partilerinin verdikleri kabul oylarına karşılık AKP ve MHP’ye ilaveten İYİ Parti’nin oylarıyla reddedilirken, CHP çekimser kaldı.

Bu oylama ve neticesi, Millet İttifakının hükümet programı niteliğindeki “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nde yer alan taahhütlerden KHK’larla ilgili olanları hatırlattı:

* 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen OHAL KHK’larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.

* Hukuk devletinin bütün unsurlarını dikkate alacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz. Tüm soruşturma ve kovuşturmalarda suç, suçlu ve suçsuz arasında ayrım yapacak, âdil yargılanma hakkını tesis edeceğiz.

* Soruşturma ve kovuşturmalarda yaşanan, kamu vicdanını ve toplumun adalet duygusunu zedeleyen FETÖ Borsası da dahil yürütme ve yargıya ilişkin tüm iddia ve şikâyetlerin titizlikle incelenmesini sağlayacağız.

Bu taahhütlerin altında Millet İttifakına dahil 6 partinin de imzası var. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra İttifak hâlâ toparlanamayan bir dağınıklık sergilemeye devam ediyor olsa da, bu imzaların arkasında durmak, partiler ve liderleri için bir samimiyet, tutarlılık ve güvenilirlik ölçüsü.

Oylamada İyi Parti’nin tavrı, seçim sonrasında çok daha ileri boyutlara taşıdığı savrulmanın yeni bir örneği olarak yorumlanırken, CHP’nin çekimser kalması da tartışılıyor.

KHK’lılarda hayal kırıklığına yol açan bu sonuç için KHK’lı Platformları Birliği Sözcüsü Münir Korkmaz’ın paylaşımıyla yazıyı bitirelim:

“KHK iptali ile ilgili yapılan oylama hazırlıksız olduğu için Mecliste yeterince tartışma ve katılım olmamış maalesef. Şimdi yapılması gereken, hazırlık yapılarak ve yeterli katılımla bu konunun tekrar gündeme getirilmesidir. O zaman kimin ne dediği daha netleşecek.”

