Öbür tarafta ne sorulacak?

Tarımdaki çöküş işaretlerinin her geçen gün arttığı, orman varlığımızın da yangın ve talanlarla sürekli tahrip edildiği bir ortamda Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin gündemi hayli farklı.

Bir parti toplantısında bütün seçimlerin kritik olduğunu söyledikten sonra “Bu seçim çok daha önemli” deyip “Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına, bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selâmeti adına atmanız gereken hangi adımı attınız?” diye devam etmiş ve cevabı şöyle vermiş:

“Hamdolsun, bunun verilecek cevabı var. Gönül koyduğunuz, kızdığınız, darıldığınız milletvekili olabilir, il başkanı olabilir, il yöneticisi olabilir, belediye başkanı olabilir, belediye meclis üyesi olabilir, ama bunlardan arınıp kendimiz için değil, bütün mazlum milletler için, ‘Erdoğan’ın kendi istikbali değil, milletin başta olmak üzere mazlum milletlerin istikbali ve onların istiklalidir’ diyeceğiz.”

Belli ki Bakan öbür tarafta gelecek soruyu önceden öğrenip cevabını şimdiden hazırlamış ve o cevabı partililere de dikte ediyor!

Üyesi olarak atandığı kabinenin, şimdiye kadar milletin ve mazlum milletlerin istikbali ve istiklali için hamaset dışında kayda değer ne yaptığı sualinin cevabı ise ortada yok.

Peki, Bakanın “Yine öbür tarafta, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olduğu dönemde Türkiye’de zirveye çıkan hukuksuzluk ve vahim kul hakkı ihlallerinin de hesabı sorulmayacak mı?” sualine verecek cevabı var mı?

Bakanın bu sözleri, parti ve lider siyasetlerini dinle özdeşleştirme zihniyetinin AKP kadrolarında hâlâ devam ettiğini gösteriyor.

Daha önce de Meclis Başkanlığı, Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunmuş önde gelen bir AKP’li siyasetçi, seçim mahallindeki parti adayına verilecek oylar için “Ruz-i mahşerde beratlarınızdan bir berat olacaktır” ifadesini kullanmıştı.

Bu anlayışın farklı şekillerde dile getirildiği daha birçok örnek var. Ve bu örnekler, 21 yıl önce “Değiştik, parti din değildir” söylemleriyle yola çıkanların gerçekte değişmeyip aynı yanlışı sürdürdüklerini ortaya koyuyor.

İktidardaki uygulamalarıyla da en büyük zararı dine veren bu zihniyete herkesten önce samimî dindarların karşı çıkması lâzım.