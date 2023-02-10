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10 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

OHAL değil, afet bölgesi kararı lâzım

Kâzım GÜLEÇYÜZ
10 Şubat 2023, Cuma
Depremden 40 saat kadar sonra 10 ilde ilan edilen OHAL için “Yardım ve toparlanma çalışmalarının organizasyonu için mi ilan edildi; yoksa deprem sonrası yaşanan gecikme ve ihmallerin halkta meydana getirdiği tepki birikimini kontrol altında tutabilmek için mi?” diye sormuştuk.

Hukuka duyarlı kimi hukukçular da konuya ilişkin endişelerini dile getirmişler.

Gerçek Hayat’a konuşan Av. Fikret İlkiz, kararın gerekçelerinin tek tek açıklanmasını isteyerek, “Şu an yaşanan olağanüstü durumun dayanışma ve yardımlaşma ile çözümlenmesi mümkün. Bu, OHAL ilanını gerektiren bir durum değil” diye görüşünü ifade etmiş.

İstanbul Barosu eski Başkanlarından Av. Turgut Kazan da “Vahim, tehlikeli, son derece yanlış bir karar” şeklinde bir yorum yapmış.

“Tabiî ki afet bölgesi ilan edilmeli, edilecektir, ama OHAL’i gerektiren birşey değildir. Zaten herkes yardım için kararlıdır, yeter ki yönetim ona doğru bir kanal açsın” diyen Kazan, sözlerini şöyle devam ettirmiş:

“Türkiye seçime giderken, hele hele daha önce 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL’in nasıl uygulandığını bilerek, görerek böyle bir kararı doğal karşılamak mümkün değildir. Seçim dönemi başladıktan sonrayı da içerecek bir şekilde, seçim sandığına gitmeden 4-5 gün öncesine kadar sürecek bir OHAL, Türkiye’nin çok önemli bir seçim sürecinde son derece yanlış, hukuka aykırı, baskıcı, keyfî biçimde uygulanacaktır. Daha önce nasıl uygulandığını biliyoruz.”

 OHAL ilanı kararının tepki gösterilmeyecek bir zamanda alınıyor olmasına da dikkat çeken Kazan, devamla şunları söylemiş:

 “Tehlikelidir, herşey olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı, aklından ne geçiyorsa, ne yapmak istiyorsa hepsini kolayca yapacaktır. Tam bir yasaklı ve baskıcı dönemin, insanların gözaltına alınacağı, tutuklanacağı, kolayca cezalandırılacağı bir dönemin yolu açılacaktır. Zaten herşey çok kolaydı. Şimdi tepki de gösterilemeyecek bir biçimde uygulanacaktır. O yüzden seçim ortamında asla kabul edilemez. Parlamentonun böyle bir OHAL uygulamasını geri çevirmesi gerekir.”

Bu Meclisin öyle bir tavır koyması mümkün mü? Durum ortada. Çok zor. Ama biz bu çağrıyı da kayda geçirip tarihe not düşelim...

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