OHAL raporundan bazı sorular

Geçen hafta açıklanan 4, 5, 6. Yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri raporundaki sorulardan bazılarını aktaralım:

* Siyasî iktidarca, 20 Temmuz 2016’dan bu yana uygulamaya konan OHAL ve KHK’larla keyfî, seçmeci ve ayırımcı bir biçimde yapılan siyasî ve istihbarî fişlemelere dayalı olarak hedef seçilenlerin ekser çoğunluğunun, 15 Temmuz günü veya gecesi darbe girişimi karşısında ne yapmış, nasıl davranmış oldukları veya nerede bulunduklarından tamamen bağımsız olarak hedef seçildiklerini ve neticede 500 bin kişinin doğrudan (birincil) mağdur, 3 milyon kişinin dolaylı (ikincil) mağdur, ülke çapında 84 milyon kişinin yaşam kalitelerine, hayat tarzlarına, hak, özgürlük ve refahlarına zarar verilmek suretiyle üçüncül mağdur edildiklerini...

* OHAL/KHK mağdurlarının, BM “Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi” madde 4, 6, 7, 15, 18; BM “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi” madde 2; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, madde 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13,14, 15, 17, 18; Uluslararası Ceza Mahkemesi, Roma Statüsü, madde 6; TC Anayasası madde 17’ye aykırı olarak “yaşama, maddî ve manevî varlıklarını koruma ve geliştirme hakları”ndan mahrum edilmek başta olmak üzere aile fertleriyle birlikte “insanlık suçu” kapsamına giren onlarca uygulamaya maruz bırakıldıklarını...

* Dünya terörizm veri tabanlarına göre, sayıları 150’ye ulaşan tüm terör örgütlerinin üyelerinin toplam sayıları en zorlama istihbarî sayımlara göre bile 750.000’i bulabilirken Türkiye’deki OHAL/KHK rejimince, altı yıldır bir tek kişiyi bile öldürmemiş olan OHAL/KHK mağdurları ve yakınları arasından 1 milyon 576 bin 566 kişiye “silahlı terör örgütü üyesi” muamelesi yapıldığını...

* Hukukî teamüllere göre OHAL’in resmî olarak 19 Temmuz 2018’de sona ermesiyle birlikte, OHAL döneminde çıkarılan KHK’ların hükümlerinin de sona ermesi gerekirken, OHAL/KHK uygulamalarının tüm sonuçları ile birlikte süre sınırsız olarak yürürlükte bırakıldıklarını; özellikle 7145 sayılı kanun ve diğer ilave mevzuat değişiklikleri ile OHAL ve KHK’ların birçok yönleriyle süresiz veya sınırsız olarak uzatılıp kalıcı hale getirildiklerini...

Biliyor muydunuz?