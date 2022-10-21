OHAL Türkiye’ye neler kaybettirdi?

Geçenlerde açıklanan 4, 5, 6. Yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri raporundan bazı soruları daha aktaralım:

TÜİK verilerine göre Türkiye’de toplam nüfus içerisindeki yüksekokul/fakülte/yüksek lisans/doktora mezunlarının genel nüfusa oranları % 17’yi geçmez iken; OHAL ve KHK’larla mağdur edilenlerin % 99.1’inin yüksekokul ve üzeri okullardan mezun olduklarını; bunların % 30.6’sının yüksek lisans ve doktora mezunu olduklarını...

Türkiye’de yaşadıkları hukuksuzluk ve travmalar sonrası, OHAL/KHK mağdurlarının % 91.2’sinin fırsatları olsa idi yabancı bir ülkeye gidip orada yaşamak istediklerini...

TÜİK uluslararası göç İstatistikleri 2019 verilerine göre, Türkiye’den dış ülkelere göç edenler arasındaki en yüksek oranı 25-29 yaş grubu lisans/yüksek lisans eğitimli genç nüfusun oluşturduğunu, bunları 20-24 yaş grubu üniversite gençliğinin takip ettiğini...

Ekonomik verilere göre, Türkiye’nin kişi başına millî gelirinin 2015’ten bu yana en az % 50 azaldığını; OHAL döneminde halkın % 50 oranında yoksullaştırıldığını, OHAL rejiminin herkese ve her kesime çok ağır bir ekonomik ve sosyal bedel ödettirdiğini...

12 Eylül döneminde TC vatandaşları tarafından yabancı ülkelere yapılan ilticaların en az üç katı sayıdaki yüksek eğitimli insanın OHAL/KHK rejiminden uzaklaşmak için dış ülkelere iltica müracaatında bulunduğunu...

OHAL/KHK’lar öncesi dünya sıralamalarında ilk 300’e girebilen üç Türkiye Cumhuriyeti üniversitesi var iken artık ilk 500’e girebilen tek bir üniversitenin kalmamış olduğunu; bu süreçte, bilimsel çalışmalarda ve küresel rekabet gücünde, Türkiye’nin İran ve Meksika gibi ülkelerin bile gerisine düştüğünü...

G20 ülkeleri arasında Türkiye ekonomik büyüklükte 2016’da 16. sırada iken, 2017’de 17, 2018’de 18, 2019’da 19, 2020’de 20, 2021’de 21, 2022’de 22. sıraya düştüğünü...

Türkiye’nin 2021 yılından itibaren, teknik olarak G20 ülkeleri arasında yer almadığını. mevcut ekonomik performansı ile dünyanın 22. büyük ekonomisi olarak kalmasının da meçhul olduğunu, çünkü 2016 ‘dan bu yana “Dünya Gayri Safi Hasıla”sından aldığı payın büyük bir hızla azalmaya başladığını...

Biliyor muydunuz?