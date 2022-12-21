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21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

OHAL ve komisyonunun bıraktığı enkaz

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Aralık 2022, Çarşamba
Meş’um ve karanlık 15 Temmuz kalkışması gerekçe yapılarak başlatılan 20 Temmuz OHAL sürecinde, OHAL hukuku dahi çiğnenerek, görülmemiş boyutlarda ağır ve vahim hak ihlalleri gerçekleştirildi.

“Herşey hukuk içerisinde cereyan ediyor; OHAL’den zarar gören tek bir vatandaş bile yok; bundan rahatsız olanlar sadece teröristler” lafları eşliğinde nice haklar gasp edildi.

O süreçte “At izi it izine karıştı” da denildi, “Mağdur falan yok” nutukları da atıldı. Ama mağduriyetin yaşanmadığı bir aile kalmayıp feryatlar ayyuka çıkınca, güya yanlışları düzeltme iddiasıyla bir komisyon kuruldu.

Ne var ki, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu adıyla kurulan ve atanmış bürokratlardan teşkil edilen bu komisyonun mağduriyetleri telafi etmek değil, hak ihlallerini devam ettirmek ve mağdurları oyalayıp müracaatları sürüncemede bırakmak için ihdas edildiği, verdiği çoğu adaletsiz olan kararlarla ortaya çıktı.

Başlangıçta güya iki yıllığına kurulmuştu.

Ama görev süresi defalarca uzatıldı.

Ve başvuruların çoğuna red kararı verdi.

Hukukî değil, siyasî ve keyfî kriterlerle.

Kabul yönünde verdiği kararların da büyük çoğunluğu iktidar tarafından uygulanmadı. Komisyonun haklı bulduğu az sayıdaki mağdurun çoğu göreve iade edilmedi.

Bu oyalama komisyonu, OHAL’in şeklen kaldırılmasının üzerinden 4.5 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra nihayet lağvediliyor.

Önüne gelen ve bunca zamandır neticeye bağlayamadığı kalan başvuruları ilgili kurumlara havale ederek tarihe karışacak.

Ve bu kara dönemdeki hukuk dışı uygulamaların meydana getirdiği son derece ağır enkazın sorumluluğuna ortak ve alet edilen talihsiz heyetlerden biri olarak hatırlanacak.

Asıl sorumlu olan iktidarın dokunulmazlık zırhına büründürerek koruma altına almış olması, heyet üyelerini tarih ve hukuk önündeki sorumluluklarından kurtaramayacak.

Komisyonun lağvı kararının tek olumlu yönü, 6.5 senedir ısrar ve inatla devam ettirilen meş’um süreci resmen sona erdirme noktasına nihayet gelindiğinin işareti olması.

Sürecin yol açtığı ağır enkazın kaldırılıp tahribatın onarılması ise köklü ve derin bir iktidar ve zihniyet değişimini gerektiriyor.

Allah yardımcımız olsun.

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