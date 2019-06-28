Öncelik hukuk ve adalet

23 Haziran seçimi sonrasında özellikle iş dünyasında yapılan değerlendirmeler “Bu seçim de geride kaldığına göre artık işimize bakalım ve gündemi tamamen ekonomiye çevirelim” şeklinde. Kendi açılarından haksız sayılmazlar.

Genel ekonominin, halkın cebini fena halde yakan ve AKP’nin seçimi kaybetmesinde en etkili faktörlerden biri olan gidişatı ortada.

Geçen yaz patlak veren döviz krizinden bu yana hükümetin çıkardığı çok sayıda pakete rağmen göstergelerde hâlâ düzelme yok.

Ekonomi küçülüyor, işsizlik artıyor, bütçesi daralan ailelerin geçim sıkıntısı büyüyor.

Hükümetin bu krize bulduğu en son “çare,” evvelce yükselttiği kredi kartı asgarî ödemelerini düşürüp, azalttığı taksit sayısını arttırmak, yani borç ödemelerini ötelemek oldu!

Ne var ki, devlette de, birçok evde de bütçelerin açık verdiği, üretimin de, bütün kredi teşviklerine rağmen tüketimin de azaldığı, ekonomik aktivitenin iyice yavaşladığı, göstergelerin eksiye döndüğü bir süreç yaşanıyor.

Ekonomiyi canlandıracak aktörler olarak görülen yerli ve yabancı yatırımcılar bilhassa OHAL döneminde, teşebbüs özgürlüğünü ve mülkiyet hakkını hiçe sayan el koyma ve gasp olayları sonrasında iyice ürkmüş durumda.

Bunlar karşısında yine OHAL’le her tarafa sinen korku ortamı sebebiyle içeride derin bir suskunluk var. Kimse sesini çıkaramıyor.

Ama iktidarın ayaklarına gittiği dış yatırımcılar demokrasinin işlediği ortamlarda çalışıyor olmanın verdiği serbestlikle diyorlar ki:

“Yatırım için birinci şart hukuk güvenliği. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olmadığı bir yerde hiç kimse yatırım yapmaz.”

Bu itibarla, ekonominin düze çıkması için de en önemli ve öncelikli şart, herkese güven verecek, vicdanları ve adalet duygusunu tatmin edecek tam bağımsız ve tarafsız bir yargı sisteminin işler hale getirilmesi.

Sorun, elbette ki ekonomiden ibaret değil.

OHAL rejiminin, etki ve sonuçları hâlâ devam eden hukuksuz uygulamalarıyla oluşan dehşet tablosunda, yürek yakıcı insanî ve sosyal boyutlarıyla tam bir hukuk enkazı var.

Anne ve babalarıyla birlikte, hapisteki bebekler dahil, yüz binlerce evlâdımızı perişan eden bu tahribatın bedeli son derece ağır.

Türkiye bu bedeli ve vicdanlar üzerinde gittikçe ağırlaşan yükünü daha fazla taşıyamaz.

