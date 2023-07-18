Meş’um 15 Temmuz kalkışmasının, üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen hâlâ istismar edildiğini görüyoruz.

O gece hadisenin en sıcak saatleri yaşanırken iktidarın başının “Allah’ın lütfu” olarak nitelediği bu derin kumpasın arkaplanında gizlenen gerçeklerin ortaya çıkarılmasına yine iktidar tarafından müsaade edilmiyor.

Olay hâlâ tek taraflı propagandalarla algı operasyonlarına konu edilirken, iktidar medyası ve Cuma hutbeleri buna alet ediliyor.

Ama artık gelinen noktada bunların etkisi önemli ölçüde dağıldı. “15 Temmuz istismarıyla buraya kadar” dedirten bir tablo var.

Böyle bir tablonun oluşmasında, önceki darbe ve müdahaleler gibi bu süreçte de demokrasi ve hukuktan yana kararlı ve tavizsiz bir duruş ortaya koymuş olan Yeni Asya’nın yaptığı yayınların çok önemli bir katkısı oldu.

Bu duruşun özlü bir şekilde yansıtıldığı yayınlarımızdan biri, geçen yıl çıkan “Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz” adlı kitabımız.

Kitabın takdiminde ifade edildiği gibi:

“Arka planı hâlâ karanlıkta olan menhus 15 Temmuz kalkışmasının ve beş gün sonra ilan edilip ülkenin demokratik hukuk devleti prensiplerinden uzaklaştırılarak tek adam rejimine sürüklenmesi için kullanıldığı bugün çok daha net bir şekilde ortaya çıkan 20 Temmuz OHAL sürecinin gerek öncesinde, gerekse sonrasında, her zaman olduğu gibi hukuku, adaleti, demokrasiyi, hak ve hürriyetleri savunan bir duruş ortaya koyduk.”

Bu sürecin ilk işaretlerinin belirdiği 2013 sonundan bugüne Yeni Asya’da ve diğer yayın mecralarında yayınlanan yorum ve değerlendirmelerimizin derlenip bir araya getirilmesiyle hazırlanan kitap, “hem haklılık ve isabeti, gelinen noktada çok daha iyi anlaşılan sağduyu eksenli, dengeli ve âdil duruşumuzu tarihe not düşen bir belge, hem de iftira ve tezvirata dayalı karanlık algı operasyonlarına cevap” olarak okurlara sunuldu.

15 Temmuz’a giden süreçte yaşananların, ardından bu olay bahane edilerek ilan edilen OHAL düzeninde yapılan hukuksuzlukların, yol açılan mağduriyetlerin, cemaat-siyaset ilişkilerinin, manevî hizmetlerde meydana getirilen ağır tahribatın derli toplu şekilde yorumlandığı bu kitap, 15-20 Temmuz fitnesini anlamak isteyenler için bir kılavuz.