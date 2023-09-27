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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“One minute”den bugüne

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Eylül 2023, Çarşamba
Rahmetli Demirel, yaklaşık 35 sene önce yaptığımız ve Köprü’nün Şubat-1988 sayısında yayınladığımız mülakatta şöyle demişti:

“Türkiye maddî meselelerini kısa zamanda çözebilir. Ama moral ve manevî zenginliklerinde, manevî ve millî değerlerinde, toplumu toplum yapan yüce değerlerinde meydana gelen aşınmayı tamir etmek epey zaman alacaktır. Hassasiyet kaybolmuştur. Nemelâzımcılık hâkim olmuştur. Yalnız millî meselelere değil, dünya meselelerine olan duyarlılık da kaybolmuştur.”

Demirel’in buna verdiği örneklerden biri, o zaman gündemde olan Rusya’nın Afganistan işgaliydi. Bu konuda Türkiye’de en ufak bir duyarlılık olmadığını söyleyen Demirel, “Bir süper devlet bütün topuyla tüfeğiyle, Türkiye’yi sıkıntılı zamanlarında hiç yalnız bırakmayan o fukara insanlara, o bir avuç Müslüman insana saldırıyor; burası sadece seyrediyor, başka birşey yapmıyor. Halbuki bu hadiseler on sene evvel olsaydı, Türkiye’nin sokakları yürüyüşten geçilmezdi. Ama bugün Afgan mücahitleri için halktan gelen, gençlikten gelen en ufak bir hareket yoktur. Hattâ basından gelen en ufak bir hareket yoktur” demiş ve sonra sözü İsrail’e getirmişti:

“İsrail Gazze’de, Batı Şeria’da topla tüfekle kadın-erkek Filistinli Müslümanların üstüne varıyor; gene en ufak bir duyarlılık yoktur.”

Bugünkü duruma baktığımızda ne yazık ki benzer, hatta daha da vahim bir tablo ile karşıyayız. Bilhassa Filistin ve Doğu Türkistan’da olup bitenler karşısındaki duyarsızlık ortada.

İsrail Filistin’de yine habire katliam yapıyor. Amansız bir abluka altında tuttuğu Gazze’yi ikide bir bombalıyor, çocuk ve kadınlar dahil, Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Yahudi başkenti ilan ettiği ve tamamen Yahudileştirmeye çalıştığı Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı ve Harem-i İbrahim Camiini rahat bırakmıyor. Çoğunu gasp ettiği Filistin topraklarından parça buçuk halde gönülsüzce Araplara bırakmış göründüğü beldelerde de sonu gelmeyen yerleşim yeri inşaatlarıyla işgalini sürekli genişletiyor. Filistinlilerin köylerini ve evlerini yıkıyor, zeytinliklerini tahrip ediyor. Ve daha neler...

Peki, bunlar olup biterken, Ankara’dakiler başta olmak üzere Türkiye ne yapıyor? İktidarın başı, İsrail’in mülteci kamplarını basıp Filistinlileri öldürmeye devam ettiği vakitlerde, bir zamanlar “terörist ve katil” dediği Netanyahu ile buluşup “ortak projeler”i görüşüyor ve İsrail’i ziyaret etmeye hazırlanıyor. Ve hapisteki kesin hüküm giymiş İsrailli uyuşturucu kaçakçısı, cezasının yarısı bile dolmadan serbest bırakılıyor.

14 yıl önce “one minute” seremonisi karşısında cuş u huruş içinde kendinden geçenler ise bu tablo karşısında lal kesilmiş; üç maymunları oynuyor; görmüyor, duymuyor, susuyor...

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