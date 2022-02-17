“Onurumuzu satmayız”

Millet İttifakı partilerinin il teşkilâtlarına İzmirli okurlarımızın yaptığı ziyaretleri geçen ay yayın konusu yapmıştık. İstanbul okurlarımız da aynı çalışmayı başlattılar.

Bizim de katıldığımız ve detaylarını ayrı bir yazı konusu yapacağımız DP ziyareti sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasında Yeni Asya için söylediği sözlerin haberi geldi.

Basın İlan Kurumunun gazetemize uyguladığı ambargonun 750. güne eriştiğini ifade eden Kemal Bey, “İnsaf ya” diye tepki gösterdi.

Ve Yeni Asya ekibinin bu keyfî uygulamaya “Biz onurlu insanlarız, onurumuzu parayla satmayız” diye karşılık verdiğini belirterek, onurlu gazetecileri alkışladıklarını söyledi ve “Onlara minnet borcumuz var” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu daha önce de yine grup konuşmasında gazetemiz mensuplarına basın kartlarının verilmemesini gündeme getirmişti.

Bunun üzerine İletişim Başkanlığı “Kartı kime ne zaman vereceğimize biz karar veririz” anlamına gelen ve nasıl bir keyfîlikle hareket ettiğini bir defa daha gözler önüne seren çok sorumsuz ve ciddiyetsiz bir açıklama yapmıştı.

Dahası, hızını alamayıp, Yeni Asya mensupları başta olmak üzere “kara liste”sindeki bütün gazetecilerin kartlarını tamamen iptal etmişti.

Ama sonra ne olduysa, o hışımla yapılan bu tasarruf geri alınmış; kartlarımızın iptalinden vazgeçilerek, önceki duruma dönülmüştü.

O günden beri bu şekilde devam ediyor.

Ve açtığımız davada mahkemeye verdiği savunmada İletişim Başkanlığı, 28 Şubat döneminde hakkımızda verilen, ama yine mahkeme kararıyla ortadan kaldırılıp adlî sicilimizden de silinen bir mahkûmiyeti gerekçe göstererek, basın kartı alma hakkını kaybettiğimizi iddia etti, ama bu yönde bir karar alabilmiş değil.

Dava süreci de halen devam ediyor.

Bakalım, CHP liderinin son konuşmasının ardından BİK yönetimi ne yapacak? İletişim Başkanlığınınkine benzer bir tepki mi gösterecek, yoksa suskunlukla mı geçiştirecek?

Ki, malûm, BİK’i de mahkemeye verdik ve gasp edilen hakkımızı yargı önünde arıyoruz.

Esasen bu konularda konuşmak bürokratlara düşmez. İşin asıl muhatabı, şimdiye kadar bu konuda sessizliği tercih eden siyasî iktidar.

Hukuksuz, sorumsuz, denetimsiz iktidar.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na gösterdiği yakın alâka ve sahiplenme için teşekkür ediyoruz.

