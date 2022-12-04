Örnek genç: Zübeyir Gündüzalp

Zübeyir Gündüzalp’i Risale-i Nur’la tanıştıran Konyalı Rıfat Filizer anlatıyor:

“Kendisine Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini ve Risale-i Nur’u dilimin döndüğü kadar anlattım. Çok meşgul olduğunu, evlerindeki roman, hikâye ve felsefe kitaplarını bitirinceye kadar başka bir kitapla meşgul olamayacağını ifade etti. ‘Sırada 300 kitap var, onları okuyayım, Risale-i Nur’u da okurum’ dedi. Tam 6 ay fikrî sohbetlerimiz devam etti. Bazan gece 1’e kadar konuştuk.”

Ve 6 ay sonra Gündüzalp, Filizer’in verdiği Gençlik Rehberi’ni okumaya başlıyor.

Sonrasını Gündüzalp’ten dinleyelim:

“Kitabı aldım, o gece geç vakte kadar okudum. Bu nasıl bir kitaptı? Hem anlamıyordum, hem anlıyordum. Anlamıyordum, zira anladığımı ifade edemiyordum. Fakat içimde bir inkılâp, ruhumda bir sükûn, kalbimde bir sürur, derin bir tesir duyuyordum.”

Sonrasında tamamen Risale-i Nur’da yoğunlaşan Gündüzalp, günde 14 saat Risale okuyor. Bazan bir sayfayı 40 defa okuyor.

Gündüzalp’in 6 ay devam eden bir sürecin sonunda Risale-i Nur’la tanışıp eserleri benimseme ve sahiplenme hikâyesi ve “sebeb-i saadetim” dediği Filizer’in bu süreçteki samimî, sabırlı, takipçi, ısrarlı, kararlı ve teşvikkâr gayreti hepimize çok şey anlatıyor.

Günümüzün gençleri arasında da her biri ayrı bir Zübeyir olma istidat, kabiliyet ve potansiyeline sahip kimbilir ne cevherler var...

Onları keşfetmek, Risale-i Nur’la tanıştırmak ve hizmetimize kazandırmak için nasıl çalışmamız ve davranmamız gerektiğinin en güzel örneğini, Filizer’in Gündüzalp’le ilgilenme ve muhatabiyet şeklinde görüyoruz.

Onun 6 aylık gayreti, Üstadın “Kâinata değişmem” dediği, Nur hizmetinin istişare eksenli sistemleşerek bugünlere gelmesinde büyük emek ve gayretleri olan, Yeni Asya’nın manevî mimarı olarak neşriyat hizmetlerinin mihmandarlığını yapan Gündüzalp gibi muhteşem bir değeri hizmete kazandırdı.

“Vesile olan, yapan gibidir” kaidesince, Gündüzalp’in Risale-i Nur’a yaptığı tarihî hizmetlerden Filizer de hissedar. Ne mutlu ona ve yeni Zübeyir’lerin keşfine çalışanlara...

Ve ne mutlu onların yolunda yürüyüp, ömürlerini ebedî hayatları kurtarmayı hedefleyen bu ulvî hizmete vakfeden gençlere...