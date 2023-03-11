Ortak aday

Kendi partisinin de dahil olduğu Millet İttifakındaki altı partinin ortak kararıyla cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Kılıçdaroğlu’nun adaylığı toplumda da büyük ölçüde kabul görmüş gibi görünüyor.

Anket sonuçları onu gösteriyor.

Böylece, iktidar çevrelerinin yıllardır pompaladığı “Kılıçdaroğlu kesinlikle kazanamaz, Erdoğan ezer geçer” propagandası çöküyor.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının böylesine benimsenmesinde, bilhassa tek adam rejimindeki adaletsiz, hukuksuz, ayrımcı, sorumsuz, denetimsiz, liyakatsiz, beceriksiz, müsrif... iktidar politikalarının halkta meydana getirdiği yoğun tepki birikiminin payı elbette ki büyük.

6 Şubat depremleri sonrasında yaşananlar bu tepkiyi daha da katmerledi. AKP’ye oy veren birçok kişi büyük hayal kırıklığı yaşadı ve iktidara verilen halk desteğinde son dönemde gözlenen erozyon daha da hızlandı.

Kılıçdaroğlu’nun gördüğü yaygın kabulde bunun yanı sıra, partisini olumlu yönde değiştirmek için yıllardır sabır ve kararlılıkla devam ettirdiği yoğun gayretler de çok etkili oldu.

CHP’yi katı laikçilik ve Kemalizm eksenli duruşundan, irtica takıntısından, başörtüsü yasakçılığından uzaklaştırıp milletle ve değerleriyle barışık ve makul bir çizgiye çekti.

Dindar kesimlerin temsilcileriyle bir araya gelip özel görüşmeler yaptı. Onların görüş, değerlendirme ve eleştirilerini dinledi; 28 Şubat’ın başörtülü mağdurlarıyla buluştu.

Adalet yürüyüşünün öncülüğünü yaptı.

Helalleşme konusunu siyaset gündemine taşırken, “Biz de çok yanlışlar yaptık” dedi.

Kılıçdaroğlu bu gibi ezber bozan hamlelerle öncelikle kendi partisindeki eski zihniyet temsilcilerinin öfkeli tepkilerine, CHP’ye öteden beri kızgın olan dindar çevrelerin epeyce bir kısmının da “Takiyye mi yapıyor? Yeni bir aldatma taktiği mi uyguluyor?” şeklindeki kuşkulu suçlamalarına hedef oldu.

Ama bilhassa doğrudan temas ettiği birçok kişinin de önyargılarını kırmayı başarabildi.

Ve bu duruşuyla, Millet İttifakında bir araya geldiği beş sağ partinin de ortak adayı oldu.

Şimdi sıra, bu desteğin Meclis içi ve dışındaki diğer muhalefet partileriyle adalet, hukuk, hürriyet ve demokrasi ortak paydasında buluşan bütün toplum kesimlerini içine alacak şekilde daha da genişletilmesinde.