Ortak miting, ortak aday

6’lı masanın 2 Ekim’deki son liderler buluşmasıyla başlayan ikinci turunda çok daha atak, seri, aksiyoner ve dinamik adımlar atması gerektiğini ifade etmiştik.

Bu adımlardan biri, fazlasıyla geciktiğini düşündüğümüz ortak mitingler. 6 partinin organizasyonuyla yapılacak bu mitinglerin, 12 Şubat’taki ilk buluşma gibi, hattâ ondan çok daha fazla ses getireceği kanaatindeyiz.

Her yerde olması gerekmez, zaten mümkün de değil. Ama meselâ üç büyük şehirde yapılmaları halinde maksat hâsıl olmuş olur.

Son duyumlarımıza göre, 6’lı masa böyle bir mitingi Ankara’da düzenleyecek ve ortak cumhurbaşkanı adayını da orada açıklayacakmış. Tarihi henüz belli değil, ama büyük ihtimalle seçim tarihi açıklandıktan sonra.

Çünkü 6’lı masa liderleri aday konusunda hep aynı şeyi söylüyorlar: “Seçim tarihi belli olur olmaz ortak adayımızı açıklayacağız.”

Bu açıklamanın 6 parti tarafından birlikte organize edilecek ve milyonlarca kişinin katılması öngörülen ortak bir mitingde yapılacak olması elbette ki son derece isabetli olur.

Ama dediğimiz gibi, bu mitingin tarihi şu an itibarıyla belirsiz. İktidarın açıklayacağı seçim tarihine bağlı. Ve o tarihin 26 Haziran olmayacağı kesin gibi. En çok konuşulan tarih 14 Mayıs. Daha öne çekilir mi, belli değil.

Aslında 6’lı masanın erken seçim için çok daha ısrarlı ve kararlı olması, rahmetli Demirel’in muhalefetteyken dediği ve yaptığı gibi sandığı çeke çeke milletin önüne getirmek için çok daha fazla çaba göstermesi lâzımdı.

Kılıçdaroğlu bu konuda da elinden geleni yaptı. Akşener bir dönem ona destek oldu. Ama 6’lı masanın diğer ortaklarının onlar kadar bu meseleye “asıldıkları” söylenemez.

6 liderin şimdiye kadarki ortak açıklamalarından sadece birinde, 3 Temmuz buluşmasından sonra yapılanında “Sandık bir an önce milletin önüne konulmalı” mesajı verildi.

Ve aylar böylece geçerken, iktidara hukuku, demokrasiyi ve ekonomiyi daha da tahrip eden icraatında zaman kazandırılmış oldu.

Bu da seçimden sonra iktidarı devralması beklenen ve gereken 6’lı masanın, her alanda önünde bulacağı ve kaldırması icab edecek enkazın daha fazla ağırlaşmasına yol açtı.

Dileğimiz bu sürecin daha fazla uzamaması ve ülkenin bir an önce feraha kavuşması.