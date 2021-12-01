"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Özdoğan nihayet! Sıra diğerlerinde...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Aralık 2021, Çarşamba
Hafta sonunda aldığımız güzel haberlerden biri, 4. evre ve çok ağır kanser hastası olmasına rağmen infaz erteleme talebi inatla reddedilip iki aydır cezaevinde tutulan Ayşe Özdoğan’ın nihayet tahliye edilmesiydi.

Durumu hastane raporlarıyla tesbit edilmiş olarak ortadayken, yasal bir hak olarak aylar öncesinden iletilen “İnfaz ertelensin” talebi, anlaşılmaz bir duyarsızlık duvarına takıldı.

Özellikle İstanbul’daki Adlî Tıp Kurumu’nun “Siyasî talimatla çalışıyor” kuşkularını daha da güçlendiren bir kararla bu duyarsızlığın devamına katkı sağlaması dikkat çekti.

Özdoğan’ın bütün insanî ve vicdanî çağrılara kulak tıkanarak cezaevine konulmasından bu yana geçen süreçte tepkiler hız kesmeden devam etti ve ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyaların oluşturduğu kamuoyu baskısı, sonunda netice verdi.

Yarım kalan tedavisinin özenle devam etmesi gereken bir aşamada cezaevi revirinin sağlıksız ortamında ve sonu gelmeyen hapishane-hastane turlarında çile çektirilen Özdoğan, iki ay sonra nihayet tahliye edildi.

Annesinden ayrı kaldığı için psikolojisi de sarsılan hasta oğluna, kızına reva görülenleri protesto ettiği için gözaltına alınan kanserli annesine ve alzheimerli babasına kavuştu. 

Kendisine ve aileye geçmiş olsun diyor, kesintiye uğratılan tedavisinin hızlı bir şekilde devamını ve aradan geçen iki ayda daha da kötüleşen sağlık durumunun düzelmesini temennî ediyor, diğer aile efradına da sağlık afiyet diliyoruz.

Gelinen aşamada Özdoğan’ın sancılı bir süreç sonunda çok gecikmeli de olsa nihayet infaz ertelemesiyle bırakılmış olması, herşeye rağmen kamuoyu baskısının etkisini ve gücünü gösteren örneklerden biri oldu.

İnsanî ve vicdanî bir dayanışmanın sonucu olan kararlı duruş ve takibin, Özdoğan’la aynı veya benzer durumda olan diğer süreç mağdurları için de devam etmesi gerekiyor.

Çok zor bir ameliyat geçirdikten sonra boğazındaki dikişlerle yeniden hapse gönderilen tiroid kanseri hastası Hakan Kanat başta olmak üzere, hasta mahpusların tamamı daha fazla içeride tutulmayıp tahliye edilmeli.

Bebekler, anneler ve yaşlılar da.

Çoğu hak etmediği halde mahkûm edilip haksız cezasının yasal infaz süresi de tamamlanmış olmasına rağmen hâlâ serbest bırakılmayanlar da...

Okunma Sayısı: 569
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari değil, insana yakışır bir ücret olsun

    Yurt genelinde hava durumunun gidişatı hakkında açıklama

    Bir doktora bin hasta

    Mavi Marmara icradan satıldı

    Kurdaki artışla bütçe 'çöp'e gitti

    Bu gidişle simit 5 lira olur

    AB, Çin’e yaptırım kararını uzattı

    Fas’ta, İsrail’le normalleşme protestoları

    Brüksel'de evsizlerle dayanışma

    Pentagon, Avrupa ve Pasifik’e kayıyor

    Son 24 saatte 25 bin 216 yeni vaka daha

    Motorinde 44 kuruş indirim kararı

    'Filistin'deki ekonomik kriz şiddeti yeniden tırmandırabilir'

    Putin'den NATO'ya 'Ukrayna' uyarısı

    AKP'den asgari ücret açıklaması

    Adaleti bile darmadağın ettiler

    Seçimin zemini oluştu

    Yine tüketim büyüdü

    AB'nin tedbirleri omicron varyantıyla güncellendi

    Vaka sayıları hangi illerde arttı, hangilerinde azaldı?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Özdoğan nihayet! Sıra diğerlerinde...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bazıları neden savruluyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    İslam, teslim ve temsil-2
    Cevher İLHAN

    Ve “başörtüsü helâlleşmesi”
    Faruk ÇAKIR

    Fırtına yıktı, ya deprem?
    Genel

    Kurdaki artışla bütçe 'çöp'e gitti
    Genel

    Süt de zamlandı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kader algımız ve yarınımız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.