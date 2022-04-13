Pandemi bitiyor mu?

Pandemi süreci, iki yıl boyunca gündemin ilk sıralarında yer aldıktan sonra, günlük vak’a ve vefat sayılarının açıklanmaya devam edildiği bir ortamda HES kodu ve dışarıda maske mecburiyeti ile kamudaki tedbirlerin kaldırılması gibi “normalleşme” adımlarıyla galiba sona eriyor.

Ama bilhassa ekonomiyi, eğitimi, çalışma düzenini, sosyal hayatı, toplumsal ilişkileri derinden etkileyen sonuçları sürecek gibi.

Görünen o ki, birçok alanda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, yeni bir düzen kurulacak.

Pandeminin en fazla etkilediği alanların başında sağlık hizmetleri geliyor. Süreç sağlık çalışanlarını çok yordu ve yıprattı. Gayri insanî çalışma şartları ve dayatmalar doktorları ve diğer sağlık elemanlarını bezdirdi.

İktidarın çelişkili, tutarsız ve zamansız karar ve uygulamaları hem sağlıkçıları bunalttı, hem de pandemiyle mücadeleyi zora soktu.

Buna tepki olarak gelişen protesto eylemleri ve giderek artan istifalar devam ediyor.

Süreçten eğitim de çok olumsuz etkilendi. Online eğitim başarılı ve verimli olamadı. İnternete erişemeyen çok sayıda öğrenci dersleri izleyemedi. Genel olarak öğrencilerin bilgi ve öğrenme düzeyi daha da geriledi.

(Nitekim üniversite girişlerinde barajı kaldırma kararının altında yatan en önemli sebeplerden birinin bu olduğu ifade ediliyor.)

Pandemi süreci tüm sektörleriyle ekonomiyi de vurdu. Birçok esnaf iflas edip kepenk indirmek zorunda kaldı. Pek çok işyeri kapandı. İşsizler ordusu büyümeye devam etti.

Bu bağlamda medya ve yayıncılık sektörü de, bu süreçte, benzeri evvelce görülmemiş krizlerle boğuştu. Sokağa çıkma yasakları gazete dağıtımını ciddi şekilde kısıtladı ve tirajları çok düşürdü. Peşinden gelen kur artışı ve zaten var olup bu dönemde daha da büyüyen kâğıt krizi gazeteleri iyice zora soktu,

Basın özgürlüğüne yönelik antidemokratik ve hukuk dışı baskı ve müdahaleler, resmî ilan dağıtımındaki keyfî ayrımcılıklar cabası.

Sonuçta pandemi süreci, tek adam rejiminin kriz yönetimindeki fiyaskolarının en çok görüldüğü ve olumsuz sonuçlarının her kesimde hissedildiği bir dönem olarak kapanmaya doğru giderken, arkasında son derece ağır bir sorunlar birikimi ve enkaz bırakıyor.

Peşinden de savaşın getirecekleri geliyor.

Allah hepimizin yardımcısı olsun.