Parlamenter sistem için akademik buluşma

Hafta sonunda Demokrasiyi Güçlendirme Derneğinin düzenlediği “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: Görüş ve Öneriler” Sempozyumu vardı.

Fatih Ali Emirî Kültür Merkezinde gerçekleşen sempozyumun bir oturumunu izledik.

Konuşmacılar da, dinleyenler de ağırlıklı olarak akademisyenlerden oluşuyordu. Bu akademisyenlerin çoğu da ya KHK’lı veya başka şekilde mağdur edilmiş uzmanlardı.

CHP Milletvekili anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ilk grubun, kapatılan Şehir Üniversitesinin dağıtılan kadrosundan eski Bakan Prof. Dr. Ömer Dinçer ve Prof. Dr. Serap Yazıcı ikinci grubun örneklerindendi.

Konuşmaların ağırlıklı konusu, ana başlık çerçevesinde, güçlendirilmiş parlamenter sistemdi. Bu konu işlenirken, haliyle, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adıyla dayatılan tek adam rejiminin işleyişte yol açtığı olumsuzluklara değişik boyutlarıyla işaret edildi.

Bu rejimle Meclisin gerek yasama gerek denetim yönünden etkisizleştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ortadan kaldırılması, otoriter bir yolsuzluk düzeninin kurulmuş olması bunlardan yalnızca birkaçı.

Saraydan gelen kanun tasarıları Meclis komisyonlarında görüşülürken iktidar adına katılan ilgili bakan yardımcılarının konuya dair bilgi ve fikirlerinin olmadığına ve tasarıların tepeden gelen talimatla iktidar bloku oylarıyla kanunlaştığına dair anlatımlar da.

OHAL sürecinde çıkarılan 31 KHK ile sebebiyet verilen ağır hukuk enkazı ayrı bir bahis.

Yeni sisteme geçildikten sonra çıkarılan CB kararnamelerinin büyük çoğunluğunun, öncekilerin düzeltilmesi için çıkarılması da.

Ve daha birçok dikkate değer konu başlığı.

Sonuç olarak Türkiye’nin “Demokrasi mi, tek adam rejimi mi?” tercihiyle karşı karşıya olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatma vesilesi olan sempozyum, demokratik kontrol, denetim ve denge mekanizmalarıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem alternatifinin içini doldurmaya yönelik akademik çalışma birikiminin paylaşıldığı bir buluşma oldu.

6 partinin bu hedefle yaptığı işbirliğinin akademik altyapısının zenginleştirilmesi yönüyle de değerli olan bu çalışmalarla ortaya konulacak düşüncelerin STK’lar ve medya kanalıyla kitlelere ulaştırılıp bu yönde güçlü bir kamuoyu oluşturulması da çok önemli.