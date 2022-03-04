Parlamenter sistemde KHK’lar, OHAL, yargı 15-20 Temmuz mağdurları ne olacak?

6 partinin 28 Şubat’ta açıklanan ve liderler tarafından imzalanan güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninde KHK’lar ve OHAL’le ilgili önemli düzenlemeler var.

Özetleyerek aktaracak olursak:

Bakanlar Kurulu, konusu, sınırları ve süresi yetki kanununda belirtilmek şartıyla KHK çıkarabilecek. KHK’lar TBMM’nin siyasî, AYM’nin hukukî denetimine tâbi olacak. Temel hak ve özgürlükler KHK ile düzenlenemeyecek.

OHAL Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun ortak kararı ve TBMM’nin onayı ile ilan edilebilecek. OHAL’de KHK çıkarılamayacak.

Mahkemelerin AYM ve AİHM içtihatlarına uygun karar vermeleri sağlanacak. Görevini kötüye kullanıp AYM ve AİHM’in ihlal ve tazminat kararlarına konu olan kararlar veren hâkim ve savcılara tazminat rücu ettirilecek.

AYM yeniden yapılandırılacak ve mahkemeye üye seçme yöntemi değiştirilecek. (15-20 Temmuz sürecinin ve Saray atamalarının, yüksek mahkemeyi de hukuk ve adalet için güvence olmaktan çıkarabildiğinin görüldüğü bir ortamda bu konu ayrı bir önem arz ediyor.)

15-20 Temmuz OHAL sürecinde KHK’larla ne kadar vahim bir hukuk tahribatına yol açıldığı dikkate alındığında, bunların mutlaka yapılması gereken düzenlemeler olduğu açık.

Bu süreçte yaşananların bir daha kesinlikle tekrarlanmaması için, bunlara çok ihtiyaç var.

Ama mevcut durumda, 15-20 Temmuz sürecindeki hukuksuzlukların ortaya çıkardığı ağır hukuk enkazının bir an önce kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesi de gerekiyor.

Onun için, söz konusu düzenlemelerle birlikte, konunun bu cihetinin de düşünülmesi ve âcil bir telâfi-onarım projesinin hazırlanıp öncelikli olarak hayata geçirilmesi icab ediyor.

Bu konunun bir sistem tasarımı ve prensipler dizisi olarak hazırlanan mutabakat metninde yer almamış olması anlayışla karşılanabilir.

Ama 6 partinin çoğu tarafından ayrı ayrı seslendirilmiş olan “OHAL ve KHK mağduriyetleri giderilecek” taahhüdünün, yine ortak iradeyi yansıtan güçlü bir kararlılıkla ve müşterek bir âcil eylem planında deklare edilmesi şartıyla.

Kanamaya devam eden bu sosyal yaranın bir an önce sarılması ve mağduriyetlerin olabildiği ölçüde telâfi edilmesi, hukukî, vicdanî ve insanî bir vecibe olarak orta yerde duruyor.

Mağdur milyonlar bunu bekliyor...